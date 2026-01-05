Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni

È morto all'età di 77 anni Gianluigi Armaroli, giornalista e inviato di Mediaset in Emilia Romagna. Ha lavorato per vent'anni al Tg5: dopo aver concluso, qualche anno fa, la sua quarantennale carriera da giornalista, viveva a Pesaro con la moglie Daniela. A dare l'annuncio della sua morte Clemente Mimum, direttore del Tg5, con un tweet. "Addio a Gianluigi Armaroli, RIP", le parole sui social.

Storico volto del Tg5, era uno delle firme più riconoscibili del mondo dell'informazione italiana. Nato a Bologna nel novembre del 1948, si diplomò all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia. Esordì come attore radiofonico a Radio Rai, poi entrò nel settore del giornalismo nel 1977 come collaboratore di Video Bologna. Iniziò a condurre il tg locale Tele Carlino, e nel 1984 passò al gruppo Finivest sotto la guida di Guglielmo Zucconi. Entrò nella redazione del Tg5 di Enrico Mentana nel 1992, come corrispondente in Emilia Romagna. Ha lavorato per 20 anni al Tg5 e da diversi anni era andato in pensione. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre.

Sono tanti i colleghi, giornalisti e cameraman, che sui social oggi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo. Il Tg5 delle 7.30 questa mattina si è aperto con la notizia della scomparsa di Armaroli. La conduttrice del telegiornale, Roberta Floris, ha così ricordato il collega: "Lutto in redazione. Ci ha lasciato Gianluigi Armaroli, corrispondente in Emilia Romagna, da poco in pensione, ma volto noto per tanti anni di questo telegiornale. Aveva competenze ed esperienze di attore, ma è stato soprattutto un giornalista appassionato, sempre in prima linea, capace di curare ogni tipo di reportage. Uomo di cultura, un cronista puro ma anche un collega sempre gentile e disponibile. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia per la perdita".