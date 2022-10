Ludovica Valli ancora contro gli haters che insultano sua figlia: “Fate pena e schifo” “Per quei messaggi penosi, io non dico più niente. Provo gran pena per queste persone”, spiega l’influencer che si trova per l’ennesima volta a dover rispondere a commenti sulle condizioni fisiche della figlia di un anno e mezzo. “Signora, cos’ha di bello questa bambina oltre che pesare 200 kg?”.

A cura di Giulia Turco

Ludovica Valli di nuovo costretta a mettere a tacere le voci degli haters sugli insulti alla figlia. L’influencer dal profilo particolarmente in vista ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che negli ultimi mesi hanno preso di mira la sua famiglia, spiegando che non si fermerà nella sua battaglia contro l’odio che dilaga sui social.

La replica agli haters di Ludovica Valli

Non è la prima volta che Valli si trova a dover replicare ad atti di bodyshaming sul suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni a colpirla è stato un messaggio lasciato da un profilo anonimo che ancora una volta ha lanciato nel mirino dell’odio la figlia Anastasia, la primogenita nata dal rapporto con Gianmaria di Gregorio a marzo 2021. “Signora mi faccia capire cos’ha di bello questa bambina oltre che pesare 200 kg”, è il commento in questione. Parole riprese e commentate a caldo dall’influencer. “Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere”, scrive.

Però (ora voi fate profilo fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cotogne. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro.

La figlia di Ludovica Valli già vittima di bodyshaming

“So che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente”, prosegue nel suo sfogo. “Ma mi dispiace per quelle persone che ne soffrono”. Già a maggio l’influencer si era trovata a rispondere a commenti di questo genere. “Ma come mai è così grassoccia?", aveva scritto un follower commentando una foto della bambina. Un altro invece aveva detto: "Mangia troppo mettetela un pò a dieta povera bimba”. L’influencer era immediatamente intervenuta: "Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono la madre, voglio il suo bene non il suo male".