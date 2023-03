L’omaggio della Rai a Gianni Minà: il calendario completo Nella tarda serata di lunedì 27 marzo, la Rai ha ricordato il giornalista Gianni Minà, scomparso poche ore prima, in numerose trasmissioni radio e tv e nei servizi e approfondimenti delle testate giornalistiche. Anche la serata di martedì 28, così come tutta la settimana, sarà ricca di appuntamenti e contributi.

Nella tarda serata di lunedì 27 marzo, la Rai ha ricordato il giornalista Gianni Minà, scomparso poche ore prima, in numerose trasmissioni radio e tv e nei servizi e approfondimenti delle testate giornalistiche. Anche la serata di martedì 28, così come tutta la settimana, sarà ricca di appuntamenti e contributi. Nella giornata di oggi i principali contenitori hanno parlato ampiamente del giornalista, in seconda serata anche "Porta a Porta" con Bruno Vespa proporrà un contributo. Su Rai2, i contenitori più importanti hanno sviluppato approfondimenti ("I fatti vostri" e "Bellamà"). Anche il Tg2 Post, alle ore 21, si occuperà del ricordo del giornalista. Tutte le testate giornalistiche hanno dedicato ampi approfondimenti, come la redazione della TgR Campania che ha esplorato gli ottimi rapporti che il giornalista aveva con Napoli e i suoi simboli: Diego Armando Maradona, Massimo Troisi, Pino Daniele.

Gianni Minà su Raiplay

Il ricordo di Gianni Minà anche su Raiplay con le puntate di Blitz in prima pagina. C'è anche una fascia video intitolata “Gianni Minà. Le grandi interviste” con gli incontri del giornalista con i grandi personaggi del mondo dello sport e della cultura, quali Maradona, Muhamed Ali, Massimo Troisi, Fidel Castro, i Rolling Stones, Gianni Brera, Dacia Maraini, Bearzot. Ampio spazio anche su Rai Cultura con gli speciali dedicati ai rapporti con la musica, in particolare con Chico Barque de Hollanda. "Brasile: l'altro samba" del 1977, con la partecipazione di Vinicius De Moraes, Milton Nascimento, Elis Regina; una selezione di “Mundial ‘78”, in cui Minà racconta quei Mondiali insieme a ospiti come Ennio Morricone, autore della sigla, Baglioni e Celentano. E ancora “Un’ora con Cassius Clay” del 1975; “L’Altra domenica: qui comincia l’avventura” del 1976 con Arbore; il meglio di “Blitz” 1982, e la storica puntata dello stesso programma (in onda anche questa sera, martedì 28 marzo alle 23.15) realizzata a Cinecittà il 30 gennaio 1983 con nomi come Sergio Leone, Al Pacino, Carlo Verdone, Ennio Morricone, Federico Fellini e Giulietta Masina a unirsi alla chiacchierata. Conclude la notte “Bussola Days”, speciale del 1987 dal locale di Sergio Bernardini, con le esibizioni di Gino Paoli e Chet Baker; e “Ieri, oggi…e domani?”, del 1993, per i 40 anni della tv con le interviste a Delia Scala, Paolo Panelli e Nino Manfredi.

Gli approndimenti di RaiPlay Sound e Radio Rai

Il comunicato stampa ricorda ancora gli appuntamenti con RaiPlay Sound e con le reti Radio Rai: "RaiPlay Sound dà evidenza alla scomparsa di Gianni Minà proponendo in home page una striscia audio con i ritratti di alcuni dei personaggi che ha incontrato nel corso della sua lunga carriera. Inoltre, sarà pubblicata la raccolta “Le grandi interviste di Gianni Minà” dedicata alle più iconiche, da Fidel Castro a Maradona da a Muhammad Alì a Bearzot e Massimo Troisi. Su Radio Rai le edizioni del Gr hanno parlato della scomparsa e del lascito culturale del giornalista. Su Radio1 il 27 marzo a “Zona Cesarini” si è parlato di Minà con il giornalista sportivo Maurizio Crosetti, poi a “Radio anch’io” con gli ospiti Giovanni Minoli, Adriano Panatta e Francesco Repice e a “Forrest” con Aldo Grasso.

Su Radio2 tutti i programmi della giornata hanno ricordato e ricorderanno Gianni Minà, a partire dal programma notturno “I Lunatici”. Su Radio3 la stessa cosa hanno fatto “Prima pagina”, “Pagina 3” e “Tutta la città ne parla” con Riccardo Cucchi come ospite. Anche su Isoradio sono stati realizzati servizi in ricordo di Gianni Minà".