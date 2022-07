Lo sfottò di Gianni Sperti a Gemma Galgani mentre è in vacanza: “Scusa, ma impossibile non pensarti” Gianni Sperti è in vacanza in Egitto e non è riuscito a contenersi dal ricordare il soprannome dato da Tina Cipollari a Gemma Galgani, nello studio di Uomini e Donne, “la mummia”. Lo sfottò attraverso le sue IG story.

A cura di Gaia Martino

I protagonisti di Uomini e Donne si stanno godendo le vacanze estive prima di tornare nello studio del dating show con Maria De Filippi. Nonostante la lontananza, Gianni Sperti e Tina Cipollari non "lasciano in pace" la Dama Gemma Galgani. L'opinionista romana già qualche giorno fa aveva commentato le vacanze della torinese con Ida Platano, ora è l'ex ballerino, in vacanza in Egitto, a citarla tra le sue story di Instagram.

Gianni Sperti in vacanza ricorda Gemma Galgani

Gianni Sperti è in vacanza in Egitto e sta documentando il suo viaggio attraverso il suo profilo Instagram. Nelle ultime ore ha citato la famosa Dama del parterre femminile di Uomini e Donne, ricordando il suo nomignolo dato da Tina Cipollari, "la mummia", raccontando:

Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c'erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma.

Mentre Tina Cipollari ha soltanto repostato la IG story, Gemma Galgani ha anche replicato all'opinionista di Uomini e Donne, facendo dell'autoironia: "La tua fortuna è che l'unica vera "mummia" può essere fotografata facendo anche meno strada".

Perché Gianni Sperti e Tina Cipollari chiamano Gemma Galgani "mummia"

È da anni ormai che Gemma Galgani è la Dama più famosa del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne e dallo stesso tempo è presa di mira da Tina Cipollari con cui, quasi sempre, si è resa protagonista di scontri e siparietti esilaranti. L'opinionista la prende in giro da molto tempo e da già diversi anni l'ha rinominata "la mummia", inventando anche un pupazzo, spesso portato in tv, sostenendo che le assomigli. Un soprannome diventato iconico tanto da essere citato non solo da Gianni Sperti mentre è in vacanza, ma una volta, in puntata, anche Maria De Filippi si confuse e chiamò la Dama di Torino con quel nomignolo. Ma se prima raccontò di soffrirne, oggi Gemma Galgani ci ride su.