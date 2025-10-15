“L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo”, Jacopo Cecconi spiega la frase che ha scatenato la polemica

Dopo la frase pronunciata da Jacopo Cecconi a poche ore dalla partita Italia-Israele a Udine, in cui il giornalista ha affermato che “almeno sul campo” l’Italia avrebbe potuto eliminare Israele, sono scoppiate numerose polemiche. L’inviato è quindi intervenuto al Tg3 Linea Notte per fare chiarezza sulla sua affermazione.

Il giornalista del Tg3, Jacopo Cecconi, è stato travolto dalle polemiche dopo l'edizione del telegiornale delle 19, quando in diretta da Udine ha raccontato le proteste svoltesi in serata da parte dei manifestati contrari alla partita Italia-Israele disputata proprio nello stadio friulano. Scontri e tafferugli si sono consumati a poche ore dall'inizio del match con cui gli Azzurri concorrevano alle qualificazioni per i Mondiali 2026. Una frase pronunciata dal cronista, però, ha scatenato non poche polemiche, che lui stesso ha provato a spegnere intervenendo a Tg3 Linea Notte.

La frase pronunciata in diretta da Jacopo Cecconi

"L'Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo" questa la frase pronunciata da Jacopo Cecconi in diretta da Udine nel raccontare cosa stesse accadendo alle sue spalle dove in centinaia hanno manifestato contro lo svolgersi della partita. "Ci saranno almeno diecimila persone, la metà della capienza" aveva detto il giornalista sottolineando il dissenso da parte dei cittadini italiani che la Nazionale si scontrasse con Israele, dopo quanto sta accadendo in Medio Oriente. Quell'avverbio "almeno", utilizzato da Cecconi è stato l'innesco di una serie di polemiche. Il giornalista è stato accusato di antisemitismo e sui social si sono diffusi anche insulti per quanto dichiarato in diretta, non contestualizzando le sue affermazioni che, evidentemente, erano da riferirsi alla partita di calcio e non altro. Nelle ore precedenti, d'altro canto, la Rai non ha espresso nessun commento su quanto dichiarato dalla capo ufficio stampa dell'azienda, Incoronata Boccia, su Israele, è così che la vicenda di Cecconi assume dei contorni decisamente più fumosi.

La spiegazione di Jacopo Cecconi

Durante l'edizione del Tg3 Linea Notte, l'inviato è quindi intervenuto in diretta per spiegare quanto detto durante la precedente messa in onda del telegiornale e ha dichiarato, ancora una volta, che il suo riferimento fosse solo ed esclusivamente calcistico: