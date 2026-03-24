Lisa Kudrow si presenta in ritardo a un’intervista: “Colpa della chirurgia estetica, ora basta”

L’amatissima Phoebe Buffay di Friends ha 62 anni. In questi giorni sta promuovendo la nuova stagione della sitcom The comeback, ma si è presentata in lieve ritardo a un’intervista.

Lisa Kudrow è tra le donne che si sono pentite di essere ricorse alla chirurgia estetica. L'attrice, amatissima per il ruolo di Phoebe Buffay nella serie dei record Friends è attualmente impegnata nella promozione dell'ultima stagione della sitcom The Comeback. Nel corso di un'intervista ha confidato di essersi presentata in lieve ritardo per un problema agli occhi che ritiene possa essere un effetto delle recenti punturine di tossina botulinica.

Lisa Kudrow sta rilasciando una serie di interviste per parlare della terza stagione della serie The Comeback in cui interpreta il personaggio di Valerie Cherish, una ex star della tv ormai dimenticata che, tuttavia, riesce a ottenere un nuovo ruolo, ma a patto che documenti il suo ritorno sulla scena in un reality. In queste ore ha incontrato anche Chris Gardner, giornalista di The Hollywood Reporter, ed è stato proprio lui a raccontare che l'attrice si è presentata in lievissimo ritardo. Il viso coperto da occhiali scuri. Dopo essersi scusata, ha fatto sapere di essersi attardata per via di un'infiammazione agli occhi.

L'attrice ha spiegato di essersi pentita di avere ceduto alla chirurgia estetica a tarda età. Aveva 60 anni, infatti, quando ha fatto le prime punturine. Oggi ne ha 62 ed è già stufa: "Penso abbiano contribuito all'irritazione all'occhio e a questo segno strano che mi è comparso sulla fronte. Quindi credo che non le farò più". Lisa Kudrow, poi, ha ammesso di essere sorpresa che le persone la riconoscano ancora per strada: "Ho paura all'idea che un giorno avrò lo stesso aspetto di mia nonna, ma sono anche felice all'idea di interpretare ruoli di donne più mature".

Lisa Kudrow era Phoebe Buffay nella sitcom Friends. Se alcuni attori preferiscono prendere le distanze dai ruoli che hanno dato loro la notorietà, perché temono di restare invischiati in quel personaggio per sempre, Kudrow non ha mai rinnegato l'adorabile Phoebe. Al contrario ha sempre dichiarato di esserle riconoscente, perché Friends le ha dato tutto ciò che ha ottenuto successivamente nella sua carriera.