L’irresistibile video natalizio di Anthony Hopkins: “Nato libero, vivi libero” Anthony Hopkins si lascia andare su Twitter al tradizionale video delle feste: “Nato libero, vivo libero”.

Anthony Hopkins si lascia andare su Twitter al tradizionale video delle feste. Per questo Natale balla, con tanto di cappellino, in camicia a quadri con grande classe e larghi sorrisi nei confronti della telecamera.

Il video di Anthony Hopkins

Nel video, Anthony Hopkins balla e sorride davanti alla telecamera a augura a tutti i suoi follower su Twitter buone vacanze di Natale. Il video è obiettivamente irresistibile. Non è la prima volta che Anthony Hopkins si lascia andare a questi momenti sopra le righe. Anthony Hopkins alterna anche video che hanno lo scopo di sensabilizzare e tenere alta l'attenzione, come nel caso del primo vaccino dopo un anno di quarantena: "Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel", scrisse in quel caso.

La carriera di Anthony Hopkins

Anthony Hopkins è un attore britannico di fama internazionale, noto soprattutto per il suo ruolo di Hannibal Lecter nella serie di film "Il silenzio degli innocenti". È nato il 31 dicembre 1937 a Port Talbot. Ha studiato al Cardiff College of Drama e al National Theatre di Laurence Olivier. È un pittore e musicista. Dopo una lunga carriera in televisione ottiene la fama nel 1992 proprio grazie a "Il silenzio degli Innocenti", vincendo anche il suo primo Oscar. Il ruolo di Hannibel Lecter lo riprende due volte: "Hannibal" (2001) e "Red Dragon" (2002). Nel 2021 vince il suo secondo oscar grazie a "The Father – Nulla è come sembra". Altre quattro candidature all'Oscar: Quel che resta del giorno (1993), Gli intrighi del potere – Nixon (1995), Amistad (1997) e I due papi (2019). È Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, è Cittadino onorario di Port Talbot (Galles) e ha ricevuto la laurea honoris causa in Lettere presso l'Università del Galles, a Lampeter nel 1992.