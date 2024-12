Lily Allen: “Non sto passando un buon momento mentalmente, ma vendere foto dei piedi mi fa stare bene”

video suggerito

Lily Allen ha rivelato di non essere "in un bel posto mentalmente" e di mangiare molto poco al momento. Le rivelazioni nel suo podcast "Miss Me?", condotto con la sua migliore amica Miquita Oliver, hanno preoccupato i fan. Lily ha parlato del suo periodo nero e ha spiegato di essere impegnata in un lungo percorso di terapia.

"Il cibo è diventato un problema"

Lily Allen ha raccontato: "Sto passando un periodo difficile da qualche mese e il mio rapporto con il cibo è diventato un vero problema. La mia terapeuta e io ne parliamo, e lei mi chiede: ‘Da quanto tempo dura questa situazione?' E io rispondo: ‘Beh, in realtà da circa tre anni.' E lei: ‘Ok, perché non ne hai mai parlato prima?' Non è che stavo mentendo. È solo che non mi sembrava fosse tra le cose più importanti di cui parlare, ma ovviamente lo è". Lily ha poi aggiunto di non essere molto disposta a parlare di quello che non va. E ancora: "Per me corpo e mente sono due cose separate. So che molte persone sentono che queste due cose siano molto collegate tra loro, ma per me è molto diverso. Passo molto tempo nella mia testa, e non tanto a pensare al mio corpo".

Non sto passando un bel momento mentalmente al momento, e non sto mangiando. Ma non ho fame. Ovviamente sono affamata, ma il mio corpo e la mia mente sono così disconnessi che i segnali della fame non arrivano dalla mia pancia al mio cervello.

"Vendere foto dei piedi mi fa sentire bene"

Lily Allen non sta passando un bel momento al momento, non sta mangiando e non ha fame ma c'è una cosa che la fa stare bene, ovvero vendere foto dei suoi piedi. Il coinvolgimento che ha trovato in questa sorta di seconda attività, la fa stare bene: "Lo trovo davvero potente. Essendo stata molto sessualizzata fin da giovane, e tutti gli altri che facevano parte del processo ne hanno tratto profitto, è davvero divertente che adesso sia io a controllare qualcosa che trovo in fondo così sciocco".