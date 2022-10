Liliana Segre su Chiara Ferragni: “È come una nipote, è molto affettuosa”

Liliana Segre è stata una grande protagonista della serata televisiva di domenica 23 ottobre. Una lunga intervista a Che tempo che fa nella quale ha avvertito del pericolo che la Shoah e i suoi eventi possano presto scomparire dai libri di scuola. La perdita della "memoria" è il pericolo più grave. Ma c'è stato anche modo di alleggerire, commentando quelli che sono i costumi odierni, le principali stelle del patinato mondo della tv e dello spettacolo. I nomi più forti sono due, ovviamente: Chiara Ferragni e i Maneskin.

La 92enne senatrice ha parlato del suo rapporto con Chiara Ferragni, spiegando di ritenerla una persona all'altezza. La prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo è molto stimata da Liliana Segre. Queste le sue parole:

Tra le due c'era già stato un incontro per scambiare la reciproca amicizia e per testimoniare a una platea più ampia il ricordo dei giorni che, ancora bambina, Liliana Segre passò ad Auschwitz.

C'è stato anche un passaggio sui Maneskin, la band del momento. Liliana Segre scherza anche sul titolo della canzone con Fabio Fazio: "È l'unica cosa che non ho capito, rapita troppo com'ero dalla loro immagine"

I Maneskin sono ragazzi in gamba, mi piace la loro musica. Non ho capito bene quel ‘Zitti e buoni’ il titolo. Mi interessa, vorrei approfondire, il loro testo. Ma, in linea di massima, sono sempre molto attenta a tutto quello che rappresenta questo fenomeno.