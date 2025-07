Leonardo Manera derubato in treno, l’appello del comico: “Se trovate uno zaino, portatelo alla polizia”

Leonardo Manera derubato. Il noto comico e cabarettista è stato vittima di furto durante un viaggio in treno nella tratta Padova-Mestre, dopo il suo show alla Loggia dei Cavalieri di Treviso. È stato il diretto interessato a raccontare quanto gli è accaduto, lanciando anche un appello al pubblico affinché lo aiuti a ritrovare lo zaino.

L'appello di Leonardo Manera al pubblico

Mentre tornava dal suo show a Treviso, Leonardo Manera è stato derubato in treno. Stando a quanto ha raccontato alla trasmissione Uno, Nessuno, Centomilan di Radio24, il comico si sarebbe distratto un attimo durante il viaggio e in quel momento il presunto ladro avrebbe agito: il suo bagaglio era appoggiato sopra un altro quando un uomo lo ha sottratto ed è poi corso velocemente verso un'altra carrozza. Quando Manera si è reso conto che lo zaino non c'era più, ormai era troppo tardi. Il ladro era già sceso dal treno e il controllore a bordo non ha potuto fare nulla per fermarlo Il comico ha sporto denuncia e ha anche lanciato un appello al pubblico: "Chiunque trovasse uno zaino nella zona della stazione di Padova, per favore lo consegni alla polizia".

La disavventura accaduta anche a Checco Zalone a Padova

Sempre nei pressi di Padova, poco prima dle suo spettacolo Amore+Iva, anche Checco Zalone era stato derubato. Al pubblico di Piazzola sul Brenta, il comico aveva raccontato di aver subito un furto e, con la sua consueta ironia, aveva provato a sdrammatizzare: "Volevo ringraziare per l'accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando".