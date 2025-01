video suggerito

Lele Mora oggi vende pellicce al mercato: "Pensano sia diventato povero, ho scelto di stare tra la gente" L'ex manager dei vip racconta la sua nuova vita da venditore di pellicce in un'intervista: "Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. Oggi le Tv mi cercano ma rifiuto sempre".

A cura di Andrea Parrella

Lele Mora ha cambiato vita. Tra i manager dello spettacolo più noti degli anni 2000, ha portato alla ribalta personaggi divenuti molto noti, da Fabrizio Corona a Belen Rodriguez, celebre organizzatore di feste e amico di Silvio Berlusconi, ha vissuto momenti difficilissimi, con l'arresto e un anno di carcere dopo una condanna per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale.

Cosa fa oggi Lele Mora

Oggi ha deciso di vivere un'esistenza completamente diversa. Come ha raccontato in un'intervista a La Stampa, Mora racconta la sua nuova vita di vendita di pellicce al mercato di Torino: "Qualcuno mi ha detto ‘guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle', ma venditori si nasce. Pensano che sia diventato povero. La verità è che io ho sempre fatto ciò che amo". E aggiunge: "Oggi ho scelto di stare in mezzo alla gente comune". I prezzi delle sue pellicce vanno dai due ai cinquemila euro, spiega Mora: "Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi quelli sono i prezzi pieni, noi facciamo sconti speciali".

Nessun rimpianto riguardo il suo passato, e anzi parla di sé come "un bisnonno felice, tra figli e tanti amici che mi vogliono bene". Tra questi Berlusconi: "Silvio è stato un grande imprenditore, un genio. Era molto simile a me. Andavamo davvero d'accordo. Entrambi venivamo dal nulla".

"Le Tv mi cercano, ma rifiuto sempre"

L'interesse nei suoi confronti, come racconta, non si è esaurito e infatti spiega: "Non sa quanti inviti ancora ricevo dalle televisioni per essere intervistato, ma rifiuto sempre», dice, anche se con la vita che ha fatto ne avrebbe di cose da raccontare. Ho incontrato 41 capi di Stato, sono stato amico di cinque pontefici, una volta ho addirittura accompagnato Papa Wojtyła a conoscere Fidel Castro a Cuba durante una visita pastorale. Assieme a Valeria Marini e Leonardo DiCaprio".