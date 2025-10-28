L’attrice di Terrifier fa causa al regista: “Riprese di nudo senza consenso e violazione del contratto”

Catherine Corcoran, attrice che recita nei panni di Dawn in Terrifier, ha fatto causa al produttore e al regista del film per “riprese di nudo senza consenso e violazione del contratto”. Phil Falcone e Damien Leone non avrebbero rispettato i patti, ma non solo. La scena nella quale appare appesa a testa in giù è stata registrata in “10 ore a temperature sotto zero”.

Catherine Corcoran ha fatto causa ai produttori e al regista di Terrifier, film horror diretto da Damien Leone, con l'accusa di violazione del contratto e di distribuzione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. L'attrice, oggi 33enne, sostiene di non aver ancora ricevuto la sua parte dei profitti del franchise, nonostante si sia resa protagonista di una delle scene più violente messe in atto da Art il Clown.

Le accuse contro il produttore e il regista di Terrifier

Variety fa sapere che la denuncia è stata depositata la scorsa domenica presso il tribunale federale della California: gli avvocati di Corcoran hanno presentato il caso definendolo come "una storia comune di produttori cinematografici con un budget basso che approfittano di una giovane attrice con frode, molestie sessuali e tradimento". Citano come imputati le case di produzione Dark Age Cinema e Fuzz on The Lens Production, oltre al produttore Phil Falcone e il regista Damien Leone. Nella denuncia vengono fatte sette richieste di risarcimento per distribuzione di materiale sessualmente esplicito, violazione del contratto e frode promissoria.

Corcoran aveva accettato la tariffa minima giornaliera di 100 dollari per il suo ruolo: raggiunse un accordo che prevedeva il pagamento dell'1% dei profitti generati da Terrifier, si legge su The Hollywood Reporter, che includevano, tra le altre cose, incassi al botteghino, streaming, eventi live e merchandising. Ma l'attrice ha sostenuto di non aver ancora ricevuto la sua parte. L'avvocato di Damien Leone, Larry Zerner, ha smentito però quanto emerso nella denuncia: "Damien e Phil negano le affermazioni contenute nella denuncia e difenderanno con vigore questa causa", le parole riportate dalla rivista statunitense.

La scena di Cathereine Corcoran in Terrifier: "Appesa a testa giù in topless per 10 ore"

Dal film Terrifier

L'attrice, oggi 33enne, ha recitato nel film Terrifier, uscito nel 2016, ed è stata protagonista di una delle scene più crude della serie. Quella nella quale – nei panni di Dawn – viene appesa a testa in giù per le caviglie, in topless, prima di venire uccisa, tagliata a metà da Art il Clown. La causa sostiene che le riprese della sequenza siano durate per oltre 10 ore, e che Corcoran sia rimasta "appesa in testa in giù a temperature sotto lo zero". Inoltre, prima di registrare, nessuno le avrebbe detto che sarebbe stata "completamente nuda, violando le regole del SAG, che impongono ai produttori di ottenere il consenso scritto degli attori per tali sequenze".