L’affondo di Sabrina Ferilli a Giorgia Meloni dopo la vittoria: “Il treno viaggia in orario” Dopo il risultato delle elezioni, che hanno visto la vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra, Sabrina Ferilli ha condiviso su Instagram una foto che sta facendo il giro del web. “Il treno viaggia in orario, nuova era”, si legge nello scatto, in riferimento all’efficienza dei treni durante il regime fascista.

A cura di Elisabetta Murina

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore hanno commentato la vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle elezioni. Tra questi c'è anche Sabrina Ferilli, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un'immagine ironica che ha subito fatto il giro dei social.

La foto di Sabrina Ferilli dopo le elezioni

Seguita da quasi un milione di followers su Instagram, l'attrice romana ha condiviso la foto di uno schermo del treno Italo preso questa mattina, il giorno dopo le elezioni, con scritto: "Il treno viaggia in orario". E ha poi aggiunto sotto il suo commento: "Nuova era". Una frase che rievoca il mito dell'efficienza dei treni durante il regime fascista di Mussolini e che viene visto come un chiaro affondo al centrodestra e a Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni che ha ottenuto oltre il 26% dei voti.

Sabrina Ferilli risponde al commento di un utente

Sotto la foto condivisa da Sabrina Ferilli un utente ha commentato: "Comunista di mer*a". L'attrice romana, che alle scorse edizioni comunali di Roma aveva votato per Virginia Raggi e quindi preso posizioni di sinistra, non ha esitato a rispondere a tono con una frecciatina piccata ancora una volta: "De merd*a no! Quella è sostanza tua".

Nei giorni scorsi Sabrina Ferilli si era schierata dalla parte delle donne indignate dopo la decisione dell'Ungheria, guidata da Orban, di costringerle a sentire il battito del feto prima di abortire. "La donna continua comunque a essere l’individuo al quale sono rivolte più forzature e umiliazioni la nostra utilità è solo nel procreare"– aveva scritto su Instagram- "Come un mammifero qualsiasi. Ma se decidi di prendere in mano la tua vita, di fare scelte autonome che escono fuori dalle direttive della società, che sono ancora ‘ridotte’ a moglie e madre, sono ca…".