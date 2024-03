L’addio di Pier Silvio Berlusconi a Silvia Pizzi: “Fatico a trovare le parole. Mediaset ti voleva bene” L’amministratore delegato di Mediaset ha espresso cordoglio per la scomparsa di Silvia Pizzi, hair stylist che per anni ha lavorato nell’azienda. Nella nota si legge: “Ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori", anche Pier Silvio Berlusconi lascia un messaggio d'addio per Silvia Pizzi, che per anni ha lavorato come hair stylist in diversi programmi di Mediaset. Nelle scorse ore a ricordare la dipendente sono stati anche volti noti come Gerry Scotti, che ha dichiarato: "Ci hai lasciato troppo presto ci mancherà tutto di te" o Barbara d'Urso che l'ha ricordata così: "Alla fine sei volata via. Basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme".

Il messaggio di cordoglio di Pier Silvio Berlusconi: "Ti ricordo con grande affetto"

"Dolce Silvia, ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ti ho conosciuta giovanissima. E ricordo abbracci affettuosi – si legge nella nota diffusa da Pier Silvio Berlusconi -. Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori". Silvia Pizzi, dopo una lunga malattia, è venuta a mancare a 42 anni, lasciando la sua famiglia e il compagno Marco.

Il ricordo di Silvia Pizzi

Silvia Pizzi non lavorava solo per una produzione ma si occupava di acconciature di ospiti, conduttrici e conduttori di diversi programmi di Mediaset. Proprio per questo era conosciuta e amata da molti dipendenti dell'azienda. Nelle ore successive alla sua scomparsa sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. In un post pubblicato sull'account della trasmissione Quarto Grado si legge: "La squadra di Quartogrado si stringe alla famiglia e al suo compagno in questo momento di dolore". TgCom, invece, scrive: "È morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist delle nostre star e per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali". Anche volti noti di Mediaset e non le hanno dedicato un pensiero, da Barbara d'Urso a Mara Venier.