"Fedele Confalonieri lascerà la presidenza di Mediaset", ma fonti vicine all'azienda smentiscono "Fedele Confalonieri lascerà la presidenza di Mediaset e sarà, per Pier Silvio Berlusconi, un altro pesante addio dopo quello di babbo Silvio", questa la notizia uscita su Dagospia, smentita a Fanpage.it da fonti vicine all'azienda televisiva di Cologno Monzese.

"A settembre l’84enne Fedele Confalonieri lascerà la presidenza di Mediaset e sarà, per Pier Silvio Berlusconi, un altro pesante addio dopo quello di babbo Silvio", questa la notizia uscita su Dagospia in un Dagoreport, smentita a Fanpage.it da fonti vicine all'azienda televisiva di Cologno Monzese. Voci di corridoio riferiscono che "ormai di fronte certe notizie hanno la tendenza a sorriderne, anche perché è probabile che all’assemblea degli azionisti verrà proposto un altro rinnovo triennale”.

Il sito di Roberto D'Agostino si è soffermato anche sulle conseguenze inevitabili dell'uscita di Fedele Confalonieri sull'Ad Pier Silvio Berlusconi, "uomo solo al comando, con una serie di ripercussioni a cascata sulle caselle finora governate da Confalonieri. Su tutte, Videonews, la testata che si occupa dell’approfondimento giornalistico sulle reti Mediaset, guidata da un fedelissimo di “zio Fidel”, cioè Mauro Crippa".

E ancora: "Non solo Crippa, dunque, ma anche la sua filiera composta da Alessandro Sallusti, Nicola Porro, Paolo Del Debbio, e il direttore del Tg5, Clemente Mimun, che in questi anni, complici le sbandate di Confalonieri per Salvini prima, e per Meloni poi, hanno spadroneggiato a Cologno Monzese". Queste le informazioni contenute nel Dagoreport che non hanno al momento non hanno trovato riscontro nelle versioni pervenute alla redazione di Fanpage.it.

Nato a Milano il 6 agosto 1937, Fedele Confalonieri compirà a breve 87 anni. Dirigente d’azienda di successo, è stato braccio destro di Silvio Berlusconi, al quale lo legava una grande amicizia fin dall’età di 12 anni, quando si incontrano per la prima volta. Insieme al liceo, all’Istituto Salesiano S. Ambrogio, e all’università, dove Confalonieri si è laureato in Giurisprudenza, per poi finire a lavorare fianco a fianco in Mediaset e non solo. Ad oggi è il Presidente di Mediaset ed è un membro di spicco del Consiglio di Amministrazione della Arnoldo Mondadori e de Il Giornale. È inoltre parte del consiglio direttivo di Confindustria e Assolombardia e, nel 2017, è stato eletto Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.