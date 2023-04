Star del porno con 900 scene all’attivo, i fan chiedono una pausa ma lei rifiuta: “Amo il mio lavoro” Dopo l’intervento d’urgenza per la rimozione dell’appendice, i fan di Angela White – star del porno con oltre 900 scene all’attivo – le chiedono una pausa. Ma lei non ci sta: “Amo il mio lavoro anche se è estremamente faticoso”.

Angela White è una delle pornostar più famose e apprezzate al mondo. Già vincitrice numerose volte agli AVN Awards, gli Oscar del porno, la star oggi 38enne sta facendo preoccupare i suoi fan. Dopo più di 900 scene, infatti, il suo corpo sarebbe esausto. In una scena con il collega Kieran Lee, l'attrice sarebbe "quasi morta". È stata infatti trasportata d'urgenza in ospedale per un'appendice scoppiata dopo aver filmato una scena di sesso durata un'ora. Il suo racconto in un podcast, Only Stans ha allertato i fan che adesso le stanno chiedendo di "rallentare": "Ti prego prenditi una pausa". La star del porno, però, ha dichiarato di non volersi fermare, anzi vuole insistere perché, come ha dichiarato, "amo il mio lavoro anche se è estremamente faticoso". L'attrice poi scherza sul pene del compagno di set: "Ce l'ha troppo lungo".

La rivelazione di Angela White

Angela White ha quindi chiarito la natura dell'intervento d'urgenza. L'appendice non è scoppiata, ma è stato comunque necessario un intervento per rimuoverla. La dichiarazione che ha fatto il giro del mondo è quella relativa alla misura del pene della sua co-star, il pornoattore Kieran Lee: "Sono dimensioni importanti", ha spiegato Angela White, "ma comunque nulla può essere dimostrato, non è detto che sia stato per forza lui".

Kieran Lee ha un pene lungo 24,13 centimetri

Tutti hanno scherzato sul fatto che l'enorme dotazione di Kieran Lee fosse la causa del suo infortunio, ma Angela White ha insistito sul fatto che quel "dettaglio" rappresentasse "con ogni probabilità solo una pura coincidenza". Angela White ci ha scherzato su: "Non ci sono prove mediche o legali che suggeriscano che il suo ca**o gigante abbia a preso a pugni i miei organi vitali". Kieran Lee, in effetti, ha un pene lungo 24.13 centimetri ed è uno dei pornoattori più apprezzati proprio per questa motivazione.