video suggerito

La figlia di Iginio Massari Debora operata d’urgenza: “L’intervento era l’unica strada” Debora Massari, la figlia di Iginio, si è sottoposta a un’isterectomia d’urgenza: “40 giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l’intervento era l’unica strada” ha raccontato in un post su Instagram nella quale si mostra in un letto d’ospedale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

187 CONDIVISIONI condividi chiudi

Debora Massari, pasticcera e figlia di Iginio Massari, con un post su Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di essere ricoverata in ospedale dopo essersi sottoposta a un'isterectomia d'urgenza. Dopo alcuni problemi di salute è stata costretta ad operarsi: nella didascalia del post, a corredo delle immagini che documentano l'intervento, ha spiegato nel dettaglio cosa le è successo.

L'operazione d'urgenza di Debora Massari

Con un post su Instagram Debora Massari ha spiegato cosa le è successo. "Ho subito un’isterectomia d’urgenza mercoledì pomeriggio" ha scritto nella didascalia a corredo di alcune immagini che la ritraggono in un letto d'ospedale. "40 giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l’intervento era l’unica strada" ha continuato spiegando che le è stato rimosso l'utero, il collo dell'utero e le tube.

Mi hanno tolto l’utero, le tube e il collo dell’utero, ma mi hanno lasciato le ovaie. Non entrerò in menopausa, e per me, che ho 49 anni e due figli, non è stata una "tragedia". Anzi, l’ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene.

La pasticcera, figlia di Iginio Massari, ha così continuato: "So che per molte donne non è così. So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide". Ha spiegato che ha voluto raccontare la sua esperienza, "serena, risolutiva", "ma rispetto profondamente chi vive un’altra storia. L’importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda. Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai". Poi ha concluso: "Un grazie sincero all'équipe medica del reparto di ginecologia che mi ha accompagnata con professionalità, attenzione e umanità".

I messaggi di vicinanza per l'imprenditrice pasticcera

Il post ha ottenuto migliaia di like e commenti. Tra i messaggi di vicinanza e pronta guarigione anche quelli di tanti Vip tra cui Simona Ventura che ha scritto "Ti abbraccio fortissimo", così come Francesco Arca: "Grazie", è stata la risposta dell'imprenditrice pasticcera.