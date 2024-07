video suggerito

La dedica di Neslihan Atagül, Nihan di Endless Love, al marito Kadir Doğulu: “Continuiamo così” In occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio, Neslihan Atagül – attrice che interpreta il ruolo di Nihan nella soap Endless Love – scrive al marito Kadir Doğulu: “Continuiamo così”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neslihan Atagül, l’attrice esce interpreta il ruolo di Nihan nella soap Endless Love, dedica al marito Kadir Doğulu un post Instagram per festeggiare il loro ottavo anniversario di matrimonio. “Stiamo bene tesoro, continuiamo così”, ha scritto l’attrice pubblicando una serie di scatti che ripercorrono alcuni dei momenti più belli trascorsi insieme al compagno. Foto che raccontano la loro vita di coppia cominciata ormai quasi un decennio fa.

La storia d’amore tra Neslihan Atagül e Kadir Doğulu

Neslihan Atagül e Kadir Doğulu si sono conosciuti sul set della serie tv turca Fatih Harbiye e si sono sposati nel 2016. Era stata lei stessa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, a raccontare qualcosa del loro privato. “Noi due andiamo veramente d'accordo e parliamo tantissimo. Ci capiamo con un solo sguardo, ci basta uno sguardo per capire esattamente quello che sta pensando l'altro”, aveva raccontato a proposito del marito, “Noi siamo amanti, siamo migliori amici, stiamo bene insieme proprio per questo”.

La conoscenza sul set di Fatih Harbiye

“Noi ci siamo conosciuti proprio sul set del nostro primo lavoro insieme. Dopo qualche anno abbiamo lavorato di nuovo insieme in un altro progetto e non abbiamo mai litigato sul set”, aveva raccontato l’attrice nel salotto di Verissimo, ricordando quanto accaduto nel 2013 quando i due si ritrovarono a lavorare insieme per la prima volta. Aveva inoltre aggiunto un aneddoto utile a stemperare l’atmosfera di rarefatta perfezione evocata per descrivere il loro legame: “Kadir è un grande appassionato di moto. Aveva tanti caschi, tre moto parcheggiate e teneva molto a tutto. Mi sono arrabbiata a tal punto che gli ho rotto tutti i caschi”. Sul set di Endless Love, invece, Neslihan Atagül recita al fianco di Burak Özçivit, collega che interpreta il ruolo del co-protagonista Kemal Soydere.