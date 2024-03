La classifica delle star più pagate di Hollywood: Adam Sandler è al primo posto Forbes ha stilato una classifica degli attori più pagati di Hollywood e al primo posto compare Adam Sandler, seguito a ruota da Margot Robbie. Nella top ten, però, sono solo due le donne che possono annoverare ingenti guadagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Stando ad una classifica stilata da Forbes sugli attori più pagati di Hollywood, al primo posto ci sarebbe Adam Sandler, seguito da Margot Robbie che, oltre ad essere una delle poche donne nella lista, è anche la più giovane. I compensi dipendono, ovviamente, dai progetti a cui prendono parte durante l'anno, ma alcuni dati sono senza dubbio indicativi, come il gender gap, dal momento che sono solo due le donne incluse nella lista. Ecco, quindi, i compensi più alti percepiti dagli attori americani.

Adam Sandler è l'attore più pagato di Hollywood

In cima alla classifica, quindi, troviamo Adam Sandler, con i suoi 73 milioni di dollari, guadagnati grazie ad un comedy tour da 44 tappe e alla commedia romantica targata Netflix, Murder Mystery 2, che inoltre rappresenta anche il quinto film più scaricato della piattaforma in streaming, che ha totalizzato 173 milioni di ore davanti allo schermo. Un numero altissimo, per un film che ha avuto un successo clamoroso sin dalla prima comparsa tra le offerte del colosso. Secondo posto, invece, per Margot Robbie. L'attrice 33enne, tra i produttori di Barbie, film che ha avuto il merito di far salire vertiginosamente gli incassi al botteghino, americano e non, in cui figura anche come produttrice, ha intascato ben 59 milioni lo scorso anno.

Solo due donne nella lista delle star di Forbes

Sul podio, invece, al terzo posto, c'è Tom Cruise, che ha guadagnato 45 milioni di dollari, una cifra che ben corrisponde ai suoi impegni nei sequel di Mission Impossible che, comunque, restano tra i più visti al cinema. Quarto posto, invece, per Ryan Gosling, il Ken del film di Greta Gerwig sull'iconica bambola Mattel, che insieme a Matt Damon, si ferma a 43 milioni. A seguire, poi, l'altra donna della lista delle star più pagate, ovvero Jennifer Aniston, che ha infatti guadagnato 42 milioni di dollari e, d'altronde, è anche la co-protagonista del su citato Murder Mystery. Nella top dieci, poi, ci sono anche Leonardo DiCaprio e Jason Statham che sostano insieme nel settimo posto con 41 milioni, infine a chiudere la classifica c'è Ben Affleck con i suoi 38 milioni e, infine, il più anziano della lista Denzel Washington che ha guadagnato 24 milioni.