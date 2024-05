video suggerito

Kerry Katona delle Atomic Kitten mostra i danni dall’abuso di cocaina: “Ho un buco nel naso” La ex cantante delle Atomic Kitten si è operata al naso a causa dell’abuso di cocaina: “Avevo un buco al centro del setto nasale, era sprofondato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Era una delle Atomic Kitten, i suoi dischi hanno venduto milioni di copie, ma il finale è stato amaro. Kerry Katona si racconta, mostrando i danni subiti dall'abuso di cocaina: "Era diventata la mia unica amica, ho sposato uno spacciatore per averla a buon mercato". La ex cantante ha mostrato i risultati post-operatori di un intervento che ha subito al naso mercoledì: "La cocaina mi ha lasciato un buco nel naso".

La scioccante rivelazione di Kerry Katona

Kerry Katona ha mostrato delle immagini post-operatorie davvero scioccanti: il viso fasciato, contuso, tracce di sangue sul naso. Addirittura, per riparare il setto nasale, si è reso necessario utilizzare un pezzo della costola di Kerry Katona per rendere il naso più stabile e sostenere l'interno della narice: "Ho così tanta vergogna e imbarazzo per il mio naso a causa del mio passato. Sto sempre a tirare sù col naso perché cola sempre e sono molto paranoica al riguardo. Quindi, risolvere questo problema è incredibile". Il medico che l'ha operata ha spiegato che il buco che c'è al centro del setto nasale non permetteva sostegno e ha alterato la forma del naso.

Ho abusato di cocaina per vent'anni e questo è stato il risultato. La cocaina era il mio veleno. Ho sposato il mio spacciatore perché pensavo che così l'avrei avuta un po' più a buon mercato. Era una co-dipendenza, più che una dipendenza. Quello era un periodo nel quale avevo più di 40 paparazzi fuori dalla mia casa, mia madre vendeva storie e notizie sul mio conto. La cocaina era tutto quello che avevo. La riabilitazione? Non mi è servita.

Kerry Katona ha iniziato a usare la cocaina all'età di 14 anni. Nel corso degli anni, ha poi parlato di altri tipi di dipendenza, come quella dell'alcool legata soprattutto al suo disturbo bipolare. La stella è stata due volte in rehab, la prima nel 2008, la seconda nel 2010. Per quindici anni, non ha più toccato droghe.