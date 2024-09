video suggerito

Kate Winslet si è sottoposta a una terapia sostitutiva del testosterone: "Mi sento di nuovo attraente" Kate Winslet lancia un appello alle donne per contrastare il calo del desiderio sessuale legato all'età. L'attrice, 54 anni, ha confessato di essersi sottoposta a una terapia ormonale che le ha consentito di trovare un nuovo equilibrio con il proprio corpo e di aver ricevuto grandi benefici nella sfera intima.

A cura di Andrea Parrella

Kate Winslet ha recentemente parlato di un aspetto molto intimo della sua vita personale. L'attrice, ospite del podcast "How to Fail", ha raccontato apertamente di essersi sottoposto a una terapia sostitutiva del testosterone. Tra le ragioni principali che l'hanno spinta a farlo, il proposito di contrastare il calo del desiderio sessuale legato all'età.

Le parole di Kate Winslet sulla terapia ormonale

L'attrice di Titanic ha affrontato la questione partendo da un presupposto, ovvero che molte donne non sono consapevoli dell'importanza di questo ormone nel corpo femminile e, soprattutto, di come questo possa influire sulla libido nel momento in cui entra in una fase calante. "Molte persone non sanno che anche le donne producono testosterone, ma una volta che i livelli scendono, è possibile sostituirlo e tornare a sentirsi più sexy."

L'appello dell'attrice alle donne

Così Kate Winslet, sposata dal 2012 con Edward Abel Smith ha raccontato che la terapia l'ha aiutata molto in questo senso, permettendole di riscoprire la sua intimità, proprio perché ci ha tenuto a specificare che non sia raro molte donne si ritrovino ad affrontare cali di libido a causa di problematiche come la tiroide o la diminuzione dei livelli ormonali. L'attrice ha quindi fatto della sua confessione una sorta di appello alle donne, spiegando le dinamiche di questo fenomeno: "Potrebbe esserci un calo in quei livelli ormonali per te che sta contribuendo molto più di quanto pensi a come ti senti quando fai sesso con il tuo ragazzo, quindi andrei sicuramente avanti e lo farei."

L'attrice, 48 anni, ci ha tenuto a spiegare nel dettaglio, in base alla sua esperienza, come nel corpo di una donna si verifichino fisiologicamente dei cambiamenti e ha ricordato che è normale attraversare fasi in cui il corpo "si comporta in modi strani" con l'avanzare dell'età. L'attrice quindi ha spinto tutte le donne a esplorare possibilità come la terapia ormonale, per prendersi cura del proprio corpo e non trascurare questo aspetto che ha consentito a lei di riscoprire la libido. "Non è colpa tua," ha detto l'attrice parlando delle sfide legate alla libido e ai cambiamenti ormonali.

D'altronde Winslet ci ha tenuto anche a rimarcare che il percorso di invecchiamento può avere anche conseguenze positive sulle donna che con l'età, diventano più "radicate nella loro verità" e "più potenti", acquisendo una maggiore consapevolezza di sé.