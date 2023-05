Kate Middleton rifiuta di firmare autografi a un gruppo di bambini: “Non sono autorizzata” Grazie a un espediente creativo, Kate Middleton ha evitato di firmare autografi a un gruppo di bambini. Quando le è stato chiesto il motivo del rifiuto, la principessa del Galles ha spiegato: “Non sono autorizzata a scrivere la mia firma”.

A cura di Stefania Rocco

Nonostante la tradizionale disponibilità, soprattutto nei confronti dei più piccoli, Kate Middleton ha rifiutato di firmare degli autografi a un gruppo di bambini. Lo scrive il Daily Express secondo cui la nuova principessa del Galles, utilizzando un espediente, ha evitato di firmare dei cartoncini ad alcuni giovanissimi fan.

Il trucco di Kate Middleton per evitare di firmare autografi

Durante un’apparizione a sorpresa durante il Chelsea Children's Picnic, Kate ha incontrato 100 bambini provenienti da 10 diverse scuole primarie. Dopo essersi avvicinati ai piccoli e avere trascorso con loro qualche momento, la principessa ha escogitato un trucco furbo per evitare di firmare ai bambini gli autografi che le erano stati richiesti. A una bambina di nome Ruby, la moglie di William ha disegnato un fiore, a un altro bimbo uno stagno circondato da fiori e a una terza bambina un albero. Quando le è stato chiesto perché avesse preferito fare dei disegni invece che degli autografi, la principessa del Galles ha risposto: “Mi chiamo Catherine. Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è una regola che devo seguire”.

Perché i membri della famiglia reale non possono firmare autografi

Esiste davvero una norma che impone ai membri della famiglia reale britannica di non firmare autografi. Il protocollo, particolarmente rigido, prevede che i reali non infrangano la regola in alcuna circostanza pubblica. Per quale motivo? Esisterebbe un altissimo rischio di contraffazione delle firme dei membri della famiglia reale, firme che potrebbero essere utilizzate per falsificare dei documenti. Esiste un’unica occasione nella quale tale norma è stata violata. A infrangere il protocollo fu re Carlo, all’epoca ancora un principe. Era il 2010 e Carlo firmò un autografo a una vittima dell’inondazione della Cornovaglia. Nemmeno in quel caso, il re scrisse la sua firma per intero. Si limitò a scarabocchiare su un foglie “Charles 2010”.