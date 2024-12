John Elkann: “Mia madre Margherita Agnelli era violenta. Lapo è quello che ha subito più di tutti”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

John Elkann torna a parlare del rapporto tumultuoso con la madre Margherita Agnelli contro la quale, insieme ai fratelli, è in causa dal 2007 a proposito dell’accordo firmato tra le parti per la distribuzione dell’intera eredità di Gianni Agnelli, padre di Margherita e nonno di John, Ginevra e Lapo Elkann. All’interno di un lungo reportage pubblicato dal settimanale Le Point, Beatrice Parrino firma “Nel mondo segreto di John Elkann” che racconta la versione del noto imprenditore a proposito del legame con la madre.

“Una donna naturalmente violenta e piena di risentimento”

“Mia madre è una persona naturalmente violenta, piena di risentimento. Denigrava nostro padre. Il dialogo è impossibile con lei. Di fronte a questa incapacità, sfociava nella violenza, verbale o fisica”, è in questi termini che il primogenito di Margherita Agnelli descrive la madre, “Non sopporta di non avere ragione. La minima opposizione finiva con una punizione. La situazione è peggiorata con la sua nuova vita: avere questi tre figli da un precedente matrimonio era un problema”. John, Ginevra e Lapo sono, infatti, i figli di “primo letto” di Margherita, avuto dal primo marito Alain Elkann. Dal secondo matrimonio con Serge de Pahlen, invece, sono nati Maria, Pietro, Anne, Sofia e Tatiana de Pahlen.

“L’opposizione finiva con una punizione, Lapo è quello che ha subito di più”

“Con lei il dialogo è impossibile. Di fronte a questa incapacità precipita nella violenza, verbale e fisica. Non sopporta di non avere ragione. La minima opposizione finiva con una punizione. E Lapo è quello che ha subito più di tutti”, dichiara ancora il presidente di Stellantis descrivendo il rapporto tra la madre e il minore – ma il più noto – tra i fratelli avrebbe subito. John racconta ancora di essersi fatto promotore di diversi tentativi di riconciliazione, “nella speranza di ritrovare la pace” precisa. Tutti però sarebbero caduti nel vuoto, anche quello perpetrato dopo la morte nel 2019 della nonna Marella. Secondo Ekann, in quell’occasione, la madre avrebbe tentato di convertire i figli alla religione ortodossa: “Fanatismo religioso e bigottismo. Voleva farci aderire all’universo ortodosso di suo marito e imporcelo, in un certo senso, perché lui ci accettasse. Invano”.

Ginevra Elkann: “Mia madre ha voltato le spalle a John”

Dello stesso avviso la sorella Ginevra che conferma la versione raccontata dal fratello: “Mia madre era una donna dai nervi fragili. Nel momento in cui John aveva più bisogno di lei, quando si è ritrovato solo con Fiat, lei gli ha voltato le spalle”. Quando le si chiede se per violenza si intenda il ricorso agli schiaffi, risponde: “Di più. Più di tutti, è stato Lapo a subire”. Infine, un aneddoto inedito circa un incontro con Vladimir Putin: “Una scena riaffiora dal passato. Si svolge a Villar Perosa, culla degli Agnelli. La proprietà familiare è piena di gente. Gianni è lì, sua moglie anche, così come Margherita e Serge de Pahlen. Un ospite di quest’ultimo fa conversazione a bordo piscina. Era Vladimir Putin”.