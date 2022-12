Jennifer Lawrence bullizzata per il peso a Hunger Games: “Mi dicevano quanto ero disposta a perdere” Jennifer Lawrence ha rivelato tutta la pressione che ha dovuto subire per interpretare il personaggio che poi le ha regalato la fama e la gloria eterna.

Jennifer Lawrence ha rivelato tutta la pressione che ha dovuto subire per interpretare il personaggio che poi le ha regalato la fama e la gloria eterna. Parliamo ovviamente di Katniss Everdeen, la protagonista della quadrilogia di "The Hunger Games". Grazie al personaggio di Katniss, Jennifer Lawrence fu inserita nella lista delle attrici più talentuose secondo Rolling Stone, nel 2012.

La rivelazione di Jennifer Lawrence

Ospite della serie di interviste "Actors on Actors" del magazine Variety, Jennifer Lawrence ha raccontato senza filtri la sua esperienza durante la preparazione del primo film, più di dieci anni fa: "La prima domanda che mi hanno fatto è stata ‘quanto peso sei disposta a perdere? ‘. Oltre al fatto di essere giovane, ancora in crescita e non in grado di mettermi a dieta, non volevo che tutte quelle ragazzine che si sarebbero vestite da Katniss sentissero di non poterlo fare a causa del peso. Avevo una cosa ben chiara durante l'allenamento … stavo cercando di avere un corpo forte e in forma, non malnutrito o magro".

L'epoca pre-Me Too

La discussione sulla donna nel mondo del cinema era ancora legato al corpo e al peso da perdere. Il movimento Me Too sarebbe arrivato soltanto cinque anni più tardi, nel 2017. Nei quattro film tratti dalla serie di romanzi di Suzanne Collins, Jennifer Lawrence ha dovuto affrontare una serie di scelte, ma anche di ragionamenti, imposizioni, conversazioni che si sono rivelate dannose per il suo equilibrio psicofisico.

Incassi e critica di Hunger Games

Il primo film ha incassato la cifra record di 152,5 milioni di dollari all'esordio, risultando il miglior terzo dato di sempre dopo Harry Potter e i Doni della Morte 2 (168 milioni di dollari) e Il Cavaliere Oscuro (158). Nel mondo, in totale, ha incassato quasi 410 milioni di dollari. La critica giudicò positivamente il film, nonostante alcune somiglianze al film, tratto dal romanzo, "Battle Royale".