Jake Lloyd, il piccolo Anakin di Star Wars: "Soffro di schizofrenia da 20 anni, ora accetto la terapia" In una rara intervista rilasciata a un giornalista americano, l'ex protagonista di Star Wars Jake Lloyd che soffre di schizofrenia ha parlato delle sue condizioni di salute.

Jake Lloyd, noto per aver interpretato Anakin Skywalker bambino nel film Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, è ricoverato da 18 mesi in un centro di riabilitazione per la salute mentale in California. Già nel 2016, dopo dieci mesi in carcere per guida spericolata, l'attore era stato ricoverato in una clinica psichiatrica. Alla diagnosi di schizofrenia paranoide si aggiunge anche l'anosognosia: disturbo neuropsicologico che consiste nell'incapacità del paziente di riconoscere e riferire di avere un deficit neurologico o neuropsicologico. Lisa Lloyd, madre dell'ex bambino prodigio, e Jake stesso hanno parlato delle sue condizioni di salute al giornalista Clayton Sandell.

Jake Lloyd: "Ora accetto i trattamenti e la terapia"

Per evitare incursioni di paparazzi o curiosi, non è stato divulgato il nome del centro di riabilitazione in cui si trova Jake Lloyd. L'attore, in una rara dichiarazione rilasciata al giornalista Clayton Sandell, ha spiegato: "Sto abbastanza bene, considerando che sono trascorsi 20 anni dalla diagnosi. Ora posso accettare di continuare il trattamento, la terapia e le mie medicine. Tutti mi hanno supportato molto". E ancora: "Toccare il fondo era necessario per prendere onestamente parte al trattamento, prendere le medicine e convivere con la diagnosi. Non ringrazierò mai abbastanza chi mi è stato vicino in questo periodo. Sono molto riconoscente".

Jake Lloyd in cura per schizofrenia

Lloyd aveva solo 8 anni quando venne scelto dal regista George Lucas per interpretare il ruolo di Anakin. Negli anni l'attore ha dovuto affrontare momenti molto complessi, nel 2015 fu arrestato e condannato a dieci mesi di reclusione per eccesso di velocità e guida senza patente. Poco dopo la madre rivelò alla stampa la sua diagnosi di schizofrenia. Nel maggio 2023, Lloyd ebbe un crollo psicotico e fu arrestato per aver spento la macchina nel mezzo di una strada a tre corsie.