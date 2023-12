Il monologo di Filippo Giardina aveva anticipato il caso Chiara Ferragni: “Fa già le raccolte fondi” Filippo Giardina, in una recente puntata di “Passa dal BSMT”, ha dichiarato che parlare di Chiara Ferragni e Fedez ha penalizzato la sua carriera. Ecco il monologo che ha anticipato tutto sul potere di Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono giornate dense per l'azienda Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo che ha visto l'influencer coinvolta nel caso del Pandoro Balocco, ritornano le parole di Filippo Giardina in un famoso monologo sulla popolarità e la gestione del potere attraverso la popolarità. Curiosamente, lo stand-up comedian è stato anche protagonista di una puntata di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, nel quale ha rivelato di avere avuto grandi problemi proprio dopo il monologo che parlava di Chiara Ferragni e della pubblicazione delle foto di Leone, primo figlio della influencer e di Fedez: "Prendermela con loro mi ha portato solo rotture di coglioni".

La rivelazione di Filippo Giardina

Nel corso dell'intervista, Filippo Giardina ha spiegato che dopo il suo monologo si è ritrovato con tante porte chiuse in faccia. Ha anche rivelato che un personaggio famoso, di cui non ha rivelato il nome, ha chiesto un incontro con lui per poi confessargli di essere un grande fan ma che "non sta bene dirlo" a causa delle sue invettive nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni:

Prendermela con Fedez e la Ferragni sui figli mi ha portato solo rotture di coglioni. Porte chiuse ovunque. Lì, tocchi qualcosa che non va toccato. Io avevo un personaggio molto famoso che mi chiama, mi manda un messaggio su Instagram, mi lascia il numero e mi dice: "Mi piacerebbe prendere un caffè con te". Andiamo a prenderci il caffè e mi fa: "Io sono un tuo grande fan, ma non sta bene dirlo". Capisci quant'è paradossale? Non stiamo parlando del Papa, ma di Fedez e Chiara Ferragni. Se tocchi i giusti del momento, allora lì diventa problematico. Fedez è il volto di Amazon. Vuoi andare a proporre un format ad Amazon? È un po' più difficile.

Il monologo sul potere di Chiara Ferragni

Con queste parole, Filippo Giardina introduceva il monologo su Chiara Ferragni e sulla condivisione social delle azioni di suo figlio Leone:

Prima o poi qualcuno farà qualcosa di brutto con Internet e sarà un italiano. Abbiamo una bella tradizione. Beppe Grillo con un blog ha portato un partito dal nulla al 40%. Salvini con Facebook ha portato la Lega Nord al 40% su tutt'Italia. Instagram è ancora vergine. Non c'è ancora nessuno che l'ha usato per motivi politici e sappiamo tutti chi sarà. La Ferragni! Lei sta cominciando già, fa le raccolte fondi. Primo è donna, è una donna nella politica italiana ancora fa esotico. Secondo è fregna, e in una società maschilista la fregna attira sempre. Terzo è fregna ma è femminile come questo microfono. Non ho mai visto una donna così belle che però non ti scoperesti. Quindi, tranquilizza tutte le donne. Ha una bella famiglia, si è fatta da sola, ha costruito un impero e soprattutto è totalmente priva di scrupoli. È l'unica persona che è peggio di Fabrizio De André.