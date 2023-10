Il matrimonio di Anya Taylor-Joy, la regina degli scacchi ha scelto Venezia spendendo una fortuna Quanto è costato il matrimonio di Anya Taylor-Joy? Una festa memorabile con 150 invitati e location da sogno per una cifra probabilmente in linea ma non esattamente modica.

Quanto costa celebrare un matrimonio a Venezia? Dipende da quanto siete disposti a spendere, ovviamente. Ma se chiedete alla ‘regina degli scacchi' Anya Taylor-Joy, beh, in quel caso la cifra può arrivare a sfiorare un milione di euro. È proprio quanto l'attrice e il musicista Malcolm McRae avrebbero speso per celebrare il loro sontuoso matrimonio di lusso a Venezia, che si è tenuto la settimana scorsa ma che ha compreso una due giorni in stile George Clooney, con gli invitati che hanno partecipato anche al saluto agli sposi il giorno dopo, quando sono fuggiti via in taxi d'acqua in pieno stile veneziano.

Il ritratto della felicità

La coppia si è unita in matrimonio di fronte a poco più di 150 ospiti, tra cui le celebrità Cara Delevingne, Nicolas Hoult, Miles Teller e Julia Garner, in una cerimonia che ha visto Anya sfoggiare un abito color beige. Il giorno dopo, la bellissima attrice ha indossato un secondo abito: un mini vestito con corsetto e gonna. Un look incredibile, con i suoi capelli biondi tirati all'indietro, gli occhiali da sole scuri e un sorriso enorme, contagioso. La sua amica del cuore, l'attrice Julia Garner (Ozark) ha invece optato per un look più casual. Nelle foto, pubblicate dal Daily Mail, la vediamo mentre mangia e guarda gli sposi andare via in taxi: il ritratto della felicità.

Ma quanto costa il matrimonio?

La coppia si è rivolta a un'agenzia specializzata nell'organizzazione di matrimoni in Italia per il pubblico britannico: la Wedding Boutique Italy. Si possono organizzare matrimoni ad Amalfi, a Ravello, in Puglia e nei borghi più belli d'Italia, compresa la storica città lagunare. Le nozze si sono rivelate sensazionali. Tra le location: Palazzo Pisani-Moretta, un palazzo del XV secolo, e la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, una chiesa del XIV secolo. Quanto è costato il matrimonio di Anya Taylor-Joy? Il budget minimo per rivolgersi alla Wedding Boutique Italy è di 300mila euro. Per un matrimonio come quello festeggiato a Venezia, tra una parata di stelle presenti, siamo poco sotto la cifra astronomica di un milione di euro. La spesa vale l'impresa: il matrimonio è stato memorabile.