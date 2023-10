Il declino di Whoopi Goldberg: si è trasformata nella Tina Cipollari d’America

L'involuzione della carriera di Whoopi Goldberg è qualcosa che, da figlio degli anni Ottanta-Novanta, un po' mi imbarazza e un po' mi suscita tristezza. Anche un filo di disgusto, a ben vedere. È vero: c'è ben altro di cui parlare in questi giorni, ma provateci voi a non avere un piccolo moto di ribellione a guardare Suor Maria Claretta di Sister Act, Oda Mae Brown di Ghost, che è finita in un talk show piccolo-borghese a cianciare – e spesso a dire parolacce – sui fatti dei vip americani.

Una delle ultime notizie che la riguardano è una lite a distanza sui comportamenti e sui commenti di Rachel Bilson, altra attrice in caduta libera, riguardo la vita sessuale del suo compagno prima di mettersi insieme. Lui sarebbe stato a letto solo con quattro donne e questo non sarebbe abbastanza "mascolino". Whoopi Goldberg ha tuonato dal suo scranno in diretta tv contro Rachel Bilson e il punto in questa sede è questo: quando è successo che Whoopi Goldberg si è trasformata nella Tina Cipollari d'America?

Whoopi Goldberg adesso affronta argomenti trash ed effimeri e non è nulla di differente da quanto Tina Cipollari fa da più di vent'anni su Canale 5. Il punto è che siccome Tina Cipollari non ha fatto Ghost e non ha fatto Sister Act, non ha vinto un Oscar e non ha "Il colore viola" nel curriculum, insomma viene da pensare se nella vita non sia meglio mantenere sempre una certa coerenza che cambiare drammaticamente il proprio ambito, la propria "mission aziendale" solo per aumentare il raggio d'azione e cercare di restare sulla cresta dell'onda. Da quando si è ritirata ufficialmente dalle scene, vedere Whoopi Goldberg fare la versione femminile di nonno Abraham Simpson mi fa stare sinceramente male. Vuoi vedere che alla fine è davvero meglio Tina Cipollari, che almeno è rimasta sempre quella che spara sentenze sulle coppie di Uomini e Donne?