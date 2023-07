“Me ne vado, ragazze!”, Whoopi Goldberg lascia lo studio del programma tv inviperita L’attrice di Sister Act e Ghost ha lasciato un talk show televisivo dopo aver litigato con alcune delle opinioniste: “Sai cosa? Resta a casa! Anzi me ne vado io”.

Whoopi Goldberg ha lasciato lo studio del programma televisivo The View: "Me ne vado, ragazze". La conduttrice Joy Behar non sapeva che pesci prendere durante la diretta del talk show. Si parlava di quello che è accaduto durante il concerto di Miranda Lambert, costretta a interrompere la sua esibizione perché alcune fan in prima fila volevano assolutamente scattare un selfie con loro. La cantante ha interrotto la canzone e ha redarguito in pubblico le fan e in studio si parlava e ci si divideva appunto su questo: se fosse giusto o meno che la cantante avesse ragione a fermare lo show e condannare le ragazze. Whoopi Goldberg aveva contestato il gesto delle ragazze.

Cosa è successo

Come detto in apertura, uno degli argomenti principali di questo talk show del mattino in onda sulla ABC, è stato quello che ha fatto la cantante Miranda Lambert. Alyssa Farah Griffith era tra quelle che contestava sia il gesto della cantante, sia quello delle fan: "Non mi piace questa idea in cui si va ai concerti per vivere attraverso i propri telefonini e non essere presenti e rispettare l'artista. Penso anche che sia stata una reazione esagerata". Whoopi Goldberg ha invece difeso la cantante: "Se hanno pagato i biglietti, sono venuti per vederla. Quindi, se sta cantando, almeno un po' di rispetto. Sai, entri in un bar, qualcuno è al piano e nessuno sta ascoltando. È così che è per lei". Ma nel dibattito c'era chi faceva notare che quella sezione VIP per accedere al concerto aveva un costo di 750 dollari: "Faccio quanti selfie voglio", ha detto Sunny Hostin, "per quella cifra".

Ecco perché Whoopi Goldberg ha lasciato il programma

A quel punto, la Goldberg ha lasciato il programma: "Sai cosa? Resta a casa! Se stai spendendo 750 dollari per venire al mio concerto, allora dammi il rispetto di guardarmi mentre faccio la mia cosa, o non venire affatto!". E poi ha cominciato ad abbandonare il programma. "Dove stai andando?", ha esclamato la conduttrice. "Me ne sto andando" è stata la risposta dell'attrice che, dopo lo spazio pubblicitario è rientrata in studio, non mancando di fare una battuta: "Sono andata a incontrare una signora di 91 anni del pubblico, voleva un selfie".