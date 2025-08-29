Iginio Massari compie 83 anni e si regala un volo sulla zipline: “Volevo sentirmi vivo”

Iginio Massari compie 83 anni e per festeggiare questo compleanno importante il maestro della pasticceria ha deciso di farsi un regalo fuori dal comune. In un video pubblicato su Instagram lo si vede in volo su una zipline, spavaldo e sprezzante dell’altezza.

Iginio Massari compie 83 anni, ma non ha la minima intenzione di rassegnarsi al tempo che passa. Il pasticciere, tra i più conosciuti d'Italia anche per la sua partecipazione a Masterchef, è stato ripreso mentre si dilettava in un'attività a dir poco insolita, ovvero il volo sulla zipline Klausberg, in Valle Aurina in Trentino Alto Adige.

Il volo sulla zipline

"Volevo sentirmi vivo" scrive il maestro pasticciere a corredo del video in cui viene immortalato bardato da capo a piedi mentre si lascia travolgere dall'ebrezza del volo, attaccato alla zipline Klausberg, tra le più lunghe e caratteristiche d'Europa. Un'emozione incredibile quella di volare a metri e metri di altezza, sospesi, attaccati ad un filo posizionato nel vuoto. Per festeggiare gli 83 anni, non poteva esserci un regalo migliore, per dimostrare a sé stesso, oltre che a coloro che lo seguono con costanza, che Massari è un uomo che sa spingersi oltre i propri limiti.

Gli auguri della figlia Debora

Tanti gli auguri ricondivisi in queste ore dal maestro sul suo profilo Instagram, tra cui anche quelli di altri colleghi, magari allievi che sono passati sotto la sua supervisione. Non potevano mancare, però, gli auguri di sua figlia Debora che, ormai da anni, lo affianca in pasticceria ed è diventata a sua volta un volto della tv, partendo dalle sue ospitate proprio nello storico cooking show. Su Instagram Debora pubblica uno scatto in cui appare accanto al padre, ma stavolta senza la casacca da chef e scrive ringraziandolo: