I figli di David Lynch organizzano una “meditazione di gruppo mondiale” per ricordarlo: giorno e orario per partecipare Per onorare la vita del padre David Lynch, morto la scorsa settimana all’età di 78 anni, i figli Jennifer, Austin, Riley e Lula Lynch terranno una “meditazione di gruppo mondiale” lunedì, giorno in cui il visionario regista avrebbe compiuto 79 anni. Tutti i dettagli e gli appuntamenti dei fan per omaggiare la sua memoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La meditazione di gruppo mondiale: i figli comunicano giorno e orario

"David Lynch, il nostro amato papà, è stato una luce guida di creatività, amore e pace. Lunedì 20 gennaio, giorno in cui avrebbe compiuto 79 anni, vi invitiamo tutti a unirvi a noi in una meditazione di gruppo mondiale alle 12:00 pm per 10 minuti", hanno scritto i fratelli Lynch su X, "Uniamoci, ovunque siamo, per onorare la sua eredità diffondendo pace e amore in tutto il mondo. Vi preghiamo di prendervi questo tempo per meditare, riflettere e inviare positività nell'universo. Grazie per aver preso parte a questa celebrazione della sua vita. Con affetto, Jennifer, Austin, Riley e Lula Lynch".

Perché i fan hanno scelto il ristorante Bob's Big Boy per omaggiarlo

Sebbene questo sarà il primo evento ufficiale organizzato in memoria del famoso regista, i fan hanno scelto il ristorante Bob's Big Boy dopo la notizia della sua morte come primissimo luogo di ritrovo per condividere il dolore della sua scomparsa. Il classico diner nel quartiere Toluca Lake di Los Angeles è diventato un riferimento imprescindibile da David Lynch dopo che il creatore di Twin Peaks ha rivelato di aver mangiato lì "per sette anni ogni giorno alle 2:30 pm" e di aver preso appunti sui tovaglioli della tavola calda. Caffè, pezzi di torta, bottiglie di coca cola, sigarette in pacchetti o sfuse, rose di ogni colore: questi gli omaggi lasciati dai suoi seguaci alla base della mascotte che accoglie i clienti all'ingresso.

L'annuncio dell'enfisema dopo una vita passata a fumare

David Lynch aveva rivelato nell'estate 2024 che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare e che non sarebbe stato più in grado di dirigere film o uscire di casa. La sua famiglia ha annunciato la sua morte giovedì in un post su Facebook in cui scriveva: "C'è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni d'occhio la ciambella e non il buco'. È una splendida giornata con sole dorato e cielo azzurro per tutto il tragitto".