Cosa farà Re Carlo nel primo giorno dopo l’incoronazione: il concerto a Windsor e i pranzi reali Continuano i festeggiamenti per l’incoronazione di Re Carlo III. Questa sera, domenica 7maggio, si terrà un grande concerto al castello di Windsor, mentre durante la giornata i membri della famiglia reale parteciperanno a diversi pranzi e feste di strada.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano i festeggiamenti per l'incoronazione di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla. Dopo la cerimonia ufficiale che si è tenuta nell'Abbazia di Westminster, per la giornata di oggi (domenica 7 maggio) è previsto un grande concerto nel castello di Windsor e un pranzo a Cranleigh, nel Surrey.

Il concerto al Castello di Windsor di domenica 7 maggio

L'evento principale di domenica 7 maggio è il grande concerto che avrà luogo al castello di Windsor a partire dalle ore 20. Aperto al pubblico e trasmesso in diretta tv, vedrà esibirsi sul palco diversi artisti della musica mondiale, come Katy Perry (che ieri ha partecipato anche all'incoronazione), i Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Alexis Ffrench e tanti altri. Ci sarà anche un'esibizione congiunta del Royal Ballet, della Royal Opera House, della Royal Shakespeare Company, del Royal College of Music e del Royal College of Art.

Il pranzo per l'incoronazione e le feste di strada

Prima del concerto in programma per questa sera, i membri della famiglia reale parteciperanno a diversi eventi, tra i quali un grande pranzo dell'incoronazione e diverse feste di strada. In particolare, il duca e la duchessa di Edimburgo si uniranno al pranzo nel Surrey, mentre la principessa reale e suo marito, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, presenzieranno a una festa di strada a Swidon. Le figlie del duca di York, le principesse Beatrice ed Eugenie, sono state invitate a un grande ricevimento a Windsor, che anticipa l'evento di questa sera sempre nel castello. Il principe Harry nel frattempo ha già lasciato Londra: la sua auto è stata vista in aeroporto, dove ha preso il primo volo per la California. Ad attenderlo la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie.