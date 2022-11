I Ferragnez visitano a porte chiuse il Museum of Dreamers, protestano i visitatori rimasti fuori I Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez insieme ai figli, hanno visitato il “Museum of Dreamers” a Milano e sono stati travolti dalle critiche sui social perché hanno prenotato una visita privata, impedendo così l’ingresso a chi aveva regolarmente acquistato un biglietto. “Contentissimi di non essere potuti entrare”, ha scritto un utente sotto al post.

A cura di Elisabetta Murina

I Ferragnez di nuovo al centro di polemiche sui social. Il motivo? La decisione di visitare tutti insieme il Museum of Dreamers (Il museo dei sognatori) a Milano. All'apparenza non ci sarebbe nessuno motivo per scatenare l'ira dei follower, in particolare delle mamme, se non fosse che Chiara Ferragni e Fedez, insieme a Leone e Vittoria, avrebbero prenotato una visita privata del museo, impedendo così l'entrata alle persone che avevano regolarmente acquistato il biglietto.

La visita dei Ferragnez al Museum of Dreamers

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere un pomeriggio con i figli in un luogo un pò diverso dal solito. La meta scelta è il Museum of Dreamers, letteralmente Il Museo dei Sognatori, uno spazio dedicato interamente al mondo dei sogni, tra altalene sospese, vasche di palline, nuvole e tanto altro. L'influencer ha poi condiviso su Instagram alcuni scatti della divertente giornata passata con Leone e Vittoria. "I sognatori più belli! Grazie per la visita", hanno scritto gli organizzatori del museo sotto il post. Tutto nella norma se non fosse che alcuni utenti hanno raccontato di non essere potuti entrare, pur avendo regolarmente acquistato il biglietto, perché i Ferragnez avrebbero prenotato una visita privata. Nessuna replica da parte della famiglia e per il momento neanche da parte del museo.

Le proteste sui social

I post di Chiara Ferragni condivisi su Instagram hanno scatenato l'ira di diversi follower, che hanno accusato l'imprenditrice digitale di "aver monopolizzato un'area senza alcun riguardo per chi aveva già un biglietto". Tanti i commenti di aspiranti visitatori comparsi sotto gli scatti, infuriati contro gli organizzatori del museo e contro la possibilità che hanno avuto i Ferragnez: "Contentissimi di non essere potuti entrare!", "Ah già, avete avuto i sognatori più belli, peccato perderete quelli veri…". "Siete vergognosi!". E ancora: "Oggi avete trattato le persone che hanno comprato regolarmente come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci senza curarsi delle conseguenze sugli altri…"