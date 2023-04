I Backstreet Boys, le Spice Girls e l’ipotesi reunion congiunta: “Sarebbe un successo” Ad accendere la speranza in merito ad una reunion dei due gruppi musicali è AJ McClean, membro della storica boy band capitanata da Nick Carter: “Siamo rimasti molto amici con la maggior parte delle ragazze e, quei tempi, eravamo entrambi in cima al mondo”, ricorda.

Gli anni '90 e 2000 potrebbero rivivere un nuovo momento di gloria. Stando a quanto si vocifera infatti non è escluso che i Backstreet Boys possano organizzare un tour insieme alle Spice Girls: una reunion congiunta che farebbe felici i fan delle due band icone di una generazione.

I Backstreet Boys insieme alle Spice Girls

Ad accendere la speranza in merito ad una reunion dei due gruppi musicali è AJ McClean, membro della storica boy band capitanata da Nick Carter, che di recente è intervenuto ai microfoni di BuzzFeed Canada. Con le Spice Girl hanno condiviso un’era musicale e, a dire la verità, non si sono mai persi di vista. “È stato un periodo molto divertente”, racconta l’artista. “Siamo rimasti molto amici con la maggior parte delle ragazze e, quei tempi, eravamo entrambi in cima al mondo”, ricorda. Ecco perché una reunion congiunta non potrebbe che essere accolta con fervore da parte del pubblico. “Penso che ci sia un 30%, forse un 20% di possibilità”, ha azzardato a riguardo. “Sono andati tutti avanti, stano facendo ognuno le proprie cose, ma non si sa mai”. Quel che è certo è che sarebbe un successo. “Sarebbe uno dei tour più significativi di sempre”, fantastica. “La gente vorrebbe che anche noi e i NSYNC ne organizzassimo uno”.

Le Spice Girls all'incoronazione di Re Carlo III

Mentre sui Backstreet Boys nel 2022 hanno dato il via al loro tour mondiale, si discute dell’ipotesi che tornino ad esibirsi anche le Spice Girls. La band tutta al femminile si dice che stia organizzando una reunion in occasione della tre giorni di festa per l’incoronazione e di Re Carlo III, a Londra il prossimo 6 maggio. Non a caso, qualche mese prima la stessa Mel B aveva spifferato un progetto importante al quale stava lavorando insieme alle ex compagne: “Probabilmente verrò sgridata. È un progetto di cui siamo molto entusiaste. Saremo tutte e cinque”