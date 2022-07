Hollywood omaggia Pavarotti a 15 anni dalla morte, nuova Stella sulla Walk of Fame di Hollywood La cerimonia della posa è prevista per il prossimo 24 agosto, seguiranno una serie di eventi a Los Angeles per omaggiare il grande tenore.

A cura di Andrea Parrella

A 15 dalla scomparsa, Luciano Pavarotti verrà celebrato con una nuova Stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il grande tenore italiano, scomparso nel 2007 all'età di 71 anni, verrà celebrato in uno dei luoghi più significativi della città che è sinonimo di cinema e ad assegnare la stella sarà la Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia della posa è prevista per il prossimo 24 agosto 2022 alle 11.30, al 7065 di Hollywood Boulevard. Presente la figlia di Luciano Pavarotti, Cristina, intervenendo insieme al d’orchestra James Conlon, Direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l’artista.

La cerimonia a Hollywood il 24 agosto

La cerimonia non sarà il solo evento celebrativo per Luciano Pavarotti. L'evento sarà accompagnato da una serie di momenti organizzati a Los Angeles tra il 24 e il 25 agosto. Cuore delle celebrazioni sarà la proiezione di due testimonianze audiovisive italiane inedite oltreoceano, che rappresentano due importanti momenti della lunga e ricca storia artistica di Luciano Pavarotti. La prima è la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra Sinfonica di Roma della Rai e i Cori di Milano e Roma della Rai diretti da Claudio Abbado nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva a Roma nel 1970. La seconda è una selezione di cinque brani tratti dall’ultimo dei tre recital che Pavarotti tenne come solista al Teatro alla Scala nel 1983.

Tutti gli eventi a Los Angeles

Le proiezioni a Los Angeles sono in programma il 24 agosto alle ore 20 presso l’Aero Theater, in collaborazione con l'American Cinematheque e con la presentazione al pubblico a cura di James Conlon – Richard Seaver Music Director dell’Opera di Los Angeles; il 25 agosto alle ore 17 al Warner Grand Theatre di San Pedro, in collaborazione con l'Associazione Little Italy di Los Angeles e Councilmember Joe Buscaino – LA 15th Council District Proclamation della Città di Los Angeles. In questa occasione, la Città di Los Angeles consegnerà un riconoscimento ufficiale in memoria di Luciano Pavarotti. Nello stesso giorno ci saranno proiezioni anche all'Auditorium del Grammy Museum, il Clive Davis Theater.

Nel giorno della posa della Stella sulla Walk of Fame di Hollywood, anche Rai Cultura dedicherà a Luciano Pavarotti la prima serata di Rai 5 trasmettendo l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi del 1970 nella versione restaurata.