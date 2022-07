Morte James Caan interprete di Sonny ne Il Padrino, il ricordo di Al Pacino e Robert De Niro Sono diverse le star che hanno voluto ricordare James Caan, indimenticabile interprete di Sonny ne Il Padrino, scomparso lo scorso 6 luglio. Da Al Pacino, protagonistA con lui nel film di Francis Coppola, a Robert De Niro e Adam Sandler.

A cura di Elisabetta Murina

Sono tante le star che sui social hanno voluto ricordare James Caan, interprete dell'indimenticabile Sonny de Il Padrino, scomparso lo scorso 6 luglio all'età di 82 anni. Da Robert De Niro ad Al Pacino, protagonista con lui proprio nel film di Francis Coppola. La notizia della morte è stata comunicata tramite un tweet sul suo profilo ufficiale.

Il ricordo di Al Pacino e Robert De Niro

"Jimmy era il mio fratello immaginario e il mio amico per tutta la vita", ha detto Al Pacino all'Associated Press parlando di James Caan, con il quale ha condiviso il set de Il Padrino, interpretando il ruolo di Michael Corleone.

Anche Robert De Niro, raggiunto dall'Associated Press, ha voluto commentare la tragica notizia: "Sono molto triste per la morte di Jimmy". De Niro ha prestato il volto al personaggio di Don Vito Corleone ne Il Padrino II, per il quale ha vinto anche l'Oscar. Anche Adam Sandler ha scelto di dedicargli un pensiero sul suo account Twtter: "L'ho amato molto. Ho sempre voluto essere come lui. Felice di averlo conosciuto. Non ho mai smesso di ridere quando ero vicino a quell'uomo. I suoi film erano i migliori. Mancherà tantissimo a tutti".

La carriera di James Caan

Principalmente noto al pubblico per il personaggio di Sonny Corleone, James Caan ha avuto una carriera piena di successi, molti dei quali proprio per ruoli noir. Tra questi si ricordano in particolare, 40.000 dollari per non morire (1974), il fantascientifico Rollerball (1975), Quell'ultimo ponte (1977), Strade violente (1981). Nel corso degli anni ha rifiutato anche diverse proposte, tra le quali Qualcuno volò sul nido del cuculo, Il braccio violento della legge, Incontri ravvicinati del terzo tipo.