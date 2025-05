“Ho sconfitto il cancro con il metodo bambino”: la testimonianza toccante di Peppe Di Napoli L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi festeggia la guarigione con una cena speciale e rivela il suo segreto: “Mai deprimersi, ho giocato, lavorato e non ho pensato alla malattia” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

"Ho sconfitto la malattia con il metodo bambino". La filosofia di Peppe Di Napoli è semplice, diretta e genuina, così come è il suo personaggio. Il pescivendolo napoletano diventato celebrità sui social e poi concorrente dell'Isola dei Famosi, ha voluto celebrare la sua vittoria contro il cancro con una grande cena in un ristorante specializzato in cucina spagnola. Circondato da amici e persone care, tra cui il noto foodblogger e imprenditore Egidio Cerrone – conosciuto da tutti come Puok – Di Napoli ha condiviso una testimonianza che ha commosso i presenti: "Ho fatto come fanno i bambini, che pensano solo a giocare".

"Ho giocato e ho lavorato, non ho mai pensato alla malattia"

"Questa malattia la devi prendere come un bambino. Ho usato il metodo bambino", ha raccontato Peppe durante la serata. La sua strategia, spiegata con la semplicità e la schiettezza che lo contraddistinguono, racchiude una profonda saggezza: "Ho giocato, ho lavorato e non ho pensato alla malattia. Le difese immunitarie non si abbassano e aggrediscono la malattia. Ho vinto io". L'importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche nelle situazioni più difficili è stata cruciale. "Mai deprimersi", ha insistito Di Napoli, che poi ha aggiunto una riflessione personale sulla connessione mente-corpo: "Noi abbiamo due cervelli, uno sulla testa e l'altra sulla pancia. L'ansia parte dalla pancia e lo trasmette alla testa. Io non ho pensato alla pancia."

La festa della sua rinascita

La serata si è trasformata in una vera e propria celebrazione della vita. Peppe ha voluto suggellare il momento aprendo una bottiglia di champagne, un gesto simbolico per brindare alla sua rinascita dopo la battaglia contro la malattia. Non è la prima volta che l'ex naufrago parla della sua esperienza con il cancro. Sui social, ha raccontato di aver avuto i primi sintomi proprio durante l'esperienza all'Isola dei Famosi, scambiando tutto per semplice stanchezza. Poi, pochi giorni fa, la bella notizia: "Ho sconfitto il tumore". Il "metodo bambino" di cui parla Peppe – continuare a giocare, lavorare, vivere normalmente senza focalizzarsi sulla malattia – richiama in qualche modo l'approccio psicologico positivo che molti specialisti raccomandano: non permettere alla diagnosi di diventare il centro della propria esistenza.