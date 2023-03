Heather Parisi: “Auguro a Jacqueline di trovare strade oltre il mio nome per far parlare di sé” Heather Parisi risponde alle parole della figlia Jacqueline, dopo la sua intervista a Belve. La showgirl si mostra dispiaciuta per gli insulti ricevuti in questi giorni e nei confronti della sua primogenita fa delle considerazioni piuttosto pungenti.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'intervista a Belve, Heather Parisi si è ritrovata al centro di un fitto chiacchiericcio a seguito della risposta data in merito alla relazione di sua figlia Jacqueline con il cantante Ultimo. La showgirl aveva risposto alla domanda postale da Francesca Fagnani come se non conoscesse la persona di cui si stesse parlando, attirandosi le critiche dei fan e anche della sua primogenita, che ha dichiarato di non vedere sua madre da dieci anni. La risposta della ballerina, però, non è tardata ad arrivare e infatti su Instagram ha provato a spiegare le sue ragioni.

La spiegazione di Heather Parisi

Un lungo messaggio, quello con cui Heather Parisi prova a spiegare le ragioni della sua risposta ad una domanda da lei ritenuta troppo privata e non strettamente legata alla sua vita personale, come spiega nelle prime righe del post pubblicato su Instagram, dispiaciuta per gli attacchi ricevuti in questi giorni:

Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: “è contenta di essere la suocera di Ultimo” ho risposto: “Di chi? Non so di cosa parli”. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo.

Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro.

La showgirl, quindi, ribadisce: "Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo".

Le parole su sua figlia Jacqueline

Parisi, poi, fa un'analisi sulle modalità adottate da sua figlia per risponde a quella che le è sembrata una mancanza di rispetto, ma che nella sua ottica non era nient'altro che un modo per evitare di rispondere:

Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio. Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perchè questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente.

Il post si conclude con un attacco a tutti coloro che utilizzano il dolore altrui con scopi diversi da quelli derivanti da una sincera preoccupazione e umanità. La showgirl, inoltre, non manca di rivolgere anche una considerazione a sua figlia, piuttosto diretta, con la quale le augura di poter trovare la sua strada, coltivando il suo talento: