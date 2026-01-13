Heather Parisi a Trump: “Metta sul radar Matteo Bassetti e valuti opzioni dure”, e l’infettivologo la querela

Un tweet di Matteo Bassetti e il commento di Heather Parisi hanno dato inizio a un botta e risposta social tra i due che ora si sposta in tribunale. Cosa è successo nelle ultime ore tra l’infettivologo e la showgirl statunitense.

Uno scontro social tra Matteo Bassetti e Heather Parisi corre veloce e finisce in tribunale. Il botta e risposta è iniziato due giorni fa dalla posizione del medico sulla politica sanitaria americana, con un tweet nel quale ha criticato la decisione con cui gli Stati Uniti hanno ridotto le vaccinazioni raccomandate per i bambini – "Ennesimo pasticcio sanitario dell'amministrazione Trump" – e anche l'operato del segretario della Salute, Robert Kennedy Jr., definendolo il "no vax terrapiattista". Parole che hanno scatenato una forte reazione in Heather Parisi che, su X, si è rivolta direttamente al Presidente Donald Trump – "Presidente Trump, mentre lei, con determinazione, si occupa di dittatori Sudamericani e dei loro loschi traffici, e mentre guarda con occhio vigile ai fanatismi mediorientali, dall’Italia, nostro alleato, un certo professor Bassetti arruolato dal governo italiano addirittura in un ruolo ufficiale al Ministero della Sanità, aizza folle di webeti contro il nostro Ministro della Salute, Kennedy, che lui definisce, ex tossicodipendente e terrapiattista" – invitandolo a "mettere sul radar" il medico infettivologo.

Presidente, metta sul radar questo professore italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve. Valuti le opzioni, anche le più dure. Lo metta al confino su Substack come ha fatto con il suo collega di merende. Lo affidi agli spietati servizi sociali italiani, lo assegni a fare supplenza all'asilo. L'America non si ferma ai grandi scenari. Sa guardare anche ai particolari più nauseanti.

La risposta di Matteo Bassetti: "Ci vediamo in tribunale"

La risposta di Matteo Bassetti è stata quasi immediata, e altrettanto dura. L'infettivologo ha chiamato in causa Heather Parisi in un nuovo tweet definendola "una ballerina in pensione", prospettando conseguenze giudiziarie. "Una ballerina in pensione che critica il curriculum di un Professore Universitario. Non è uno scherzo ma la realtà di Heather Parisi. Mi auguro, per lei, che abbia guadagnato abbastanza per permettersi un buon avvocato qui in Italia. Cara Signora Parisi ci vediamo in tribunale", le parole.

E il botta e risposta non si è fermato. Ieri, lunedì 12 gennaio 2026, con un comunicato scritto su X, Heather Parisi ha chiamato in causa le autorità consolari statunitensi sottolineando che il suo "intervento" si è "svolto nel pieno rispetto dei principi di leale critica e della libertà di opinione, garantiti dalle costituzioni democratiche e dai trattati internazionali". Ha concluso chiedendo un intervento deciso da parte delle istituzioni, da cui si aspetta che "svolgano il loro ruolo istituzionale di monitorare attentamente un procedimento giudiziario avviato all'estero contro una propria amministrata per fatti riconducibili alla difesa della reputazione di un membro dell'Esecutivo USA".