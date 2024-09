Harvey Weinstein in ospedale, l’ex produttore cinematografico è stato operato d’urgenza al cuore

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Harvey Weinstein ricoverato d'urgenza. L'ex produttore cinematografico, in carcere da aprile accusato di violenza sessuale, è stato trasportato in ospedale per un intervento al cuore dopo aver avvertito forti dolori al petto. A farlo sapere il suo avvocato. Già a luglio era stato ricoverato per alcuni problemi di salute, tra cui il Covid e una polmonite.

Weinstein operato d'urgenza al cuore

Stando a quanto raccontano i suoi rappresentanti, Weinstein ha avvertito forti dolori al petto nella serata di domenica 8 settembre ed è stato subito portato presso il Bellevue Hospital. Da aprile, l'ex produttore cinematografico è detenuto nel carcere di Rikers Island, New York, accusato di violenza sessuale e in attesa di ripetere il processo. In serata è stato operato d'urgenza al cuore e sarebbe ora in terapia intensiva dopo l'intervento. Weinstein era già stato ricoverato a luglio per una serie di problemi id salute, tra cui il Covid e una polmonite bilaterale. In precedenza era stato curato anche per diabete e ipertensione.

Le accuse contro l'ex produttore cinematografico, in carcere da aprile

Il ‘caso Weinstein' è emerso per la prima volta nel 2018, quando decine di donne si sono fatte avanti e lo hanno accusato di stupro e violenza sessuale. L'ex produttore era stato condannato a 23 anni di carcere. Tuttavia, nell'aprile di quest'anno, una sentenza della corte suprema di New York ha annullato la condanna per vizio di forma, sostenendo che le donne lo avevano accusato di episodi che non facevano parte del processo. Weinstein deve comunque scontare altri 16 anni di carcere per una condanna avuta in California a seguito di un caso di stupro. Si trova tuttora detenuto nel carcere di Rykers Isand in attesa di una decisione della magistratura, che dovrà stabilire se ripetere il processo o trasferirlo direttamente in California.