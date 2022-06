Giulia De Lellis positiva al Covid per la seconda volta: “Ho vissuto le ore peggiori della mia vita” Giulia De Lellis ha contratto di nuovo il Covid in una forma più aggressiva rispetto al primo contagio, avvenuto lo scorso gennaio: “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita”.

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis ha contratto il Covid per la seconda volta. Dopo quasi un giorno di assenza da Instagram, pochi minuti fa ha rotto il silenzio per comunicare ai suoi fan di non stare bene: è risultata positiva e i sintomi questa volta sarebbero forti, "l'ho preso in una forma molto aggressiva". Lo scorso gennaio lottava contro il virus che da due anni non dà tregua al mondo intero, nonostante il vaccino, e ora la celebre influencer diventata nota nel programma Uomini e Donne l'ha beccato di nuovo, in una forma più aggressiva.

Giulia De Lellis annuncia di aver contratto di nuovo il Covid

La IG story di Giulia De Lellis in cui annuncia di aver contratto il Coronavirus è stata inaspettata. I fan non immaginavano che potesse essere questo il motivo del suo silenzio social, durato circa un giorno. "Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio" ha scritto come testo a corredo di un'immagine di alcuni crostini conditi con olio.

Il primo contagio a gennaio

Il Covid si è ripresentato per Giulia De Lellis cinque mesi dopo la prima volta. L'influencer ha sempre raccontato di essere molto ansiosa e di soffrire di ipocondria e per questo motivo raccontò della sua forza di volontà per star tranquilla. "Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato" scriveva, raccontando che il Covid era arrivato a pochi giorni dal suo compleanno. Oggi il suo annuncio risulta più breve, a conferma del fatto che le sue condizioni di salute al momento non sono delle migliori. Nessun aggiornamento dal profilo Instagram del fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La sua ultima IG story risale a oltre 18 ore fa.