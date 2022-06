Come sta Giulia De Lellis contagiata di nuovo da Covid: “Giorni da dimenticare, sono traumatizzata” Giulia De Lellis è guarita dal Covid che l’ha colpita una seconda volta a distanza di cinque mesi dal primo contagio: ora sta meglio ma “ho vissuto giorni da dimenticare”.

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis torna sui social dopo aver raccontato, diversi giorni fa, di aver contratto di nuovo il Covid a cinque mesi di distanza dal primo contagio. Questa volta il virus si è presentato in maniera molto più aggressiva tanto da far interrompere l'attività social dell'influencer. "Sono rinata" ha scritto nella sua prima IG story dopo due giorni di silenzio prima di raccontare nel dettaglio i sintomi che l'hanno colpita.

Le parole di Giulia Del Lellis dopo la lotta contro il Covid

Giulia De Lellis con alcune Instagram story si mostra di nuovo in video e racconta il trauma vissuto nella lotta contro il secondo contagio da Covid. Ha spiegato di star meglio ora che è negativa, ma continua ad essere molto debole.

Ho una debolezza indescrivibile, una cosa mai vista. Ho avuto tutto ciò che si può avere, tranne problemi respiratori. Sono giorni da dimenticare, sono traumatizzata al solo pensiero ma ora è passata, sto meglio. E' venuta l'infermiera, ho fatto i vari tamponi e sono negativa. Oggi è il primo giorno che sono uscita.

La febbre a 40 e poi "tutto il resto che credetemi non augurerei neanche al mio miglior nemico. Non che io ne abbia uno ma.. Sono stati giorni da dimenticare" ha aggiunto.

Faccio fatica anche a stare in piedi. Rispetto alla prima volta proprio un'altra cosa.

Il Covid cinque mesi fa e l'ansia delle malattie

Nonostante abbia ammesso di essere "ipocondriaca e pesante", Giulia De Lellis ha superato prove difficili negli ultimi mesi. Fu una delle prime a indossare la mascherina non appena si iniziò a parlare della pandemia e vista l'ansia di contagiarsi, si è sempre sottoposta a molti tamponi. A gennaio scorso risultò positiva ma a parte sintomi lievi, il Covid le diede pace in poco tempo. A distanza di cinque mesi però si è ripresentato e questa volta in forma più aggressiva: "Ho passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il virus in una forma che avrei mai immaginato, molto aggressiva" aveva raccontato due giorni fa. Oggi ha finalmente rotto il silenzio mettendo un punto alle preoccupazioni dei suoi fan che si interrogavano sulle sue condizioni di salute.