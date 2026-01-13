Giorgia Soleri in ospedale, si è tagliata con un coltello: “La mia vita è uno scherzo”

Disavventura per Giorgia Soleri. L'influencer ha confidato ai suoi follower il motivo per cui è stata assente sui suoi profili social. Si è ferita alla mano con un coltello mentre tagliava una zucca. Su Instagram ha raccontato l'accaduto in una serie di storie. Oltre al dolore cronico di cui soffre, ha avuto anche un incidente mentre era in cucina.

Cosa è successo a Giorgia Soleri. L'influencer è ricomparsa sul suo profilo Instagram e ha confidato la sua disavventura: "Voi direte perché è sparita? Come dire, la mia vita è uno scherzo e visto che il dolore cronico non bastava, ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina mentre tagliavo la zucca". Quindi ha affrontato l'accaduto con un pizzico di ironia: "Ha vinto lui ma solo perché mi hanno portata via".

Giorgia Soleri in ospedale. La trentenne, allora, ha chiesto aiuto recandosi prima in diverse farmacie e poi alla Guardia Medica. Alla fine ha compreso che per fermare il sanguinamento dovuto al taglio avrebbe dovuto recarsi in ospedale: "Dopo avere fatto il giro delle sette chiese tra farmacia e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale. Ho vinto, non i punti, bensì la colla chirurgica, gli steri strip, un cerottone e un bel livido". Quindi ha condiviso con i suoi follower la foto che immortalava l'evidente medicazione sul dito, il livido e il gonfiore.

La trentenne si è fatta male mentre faceva il risotto alla zucca. Giorgia Soleri ha chiesto ai suoi follower di fermarla la prossima volta che le verrà in mente di preparare di nuovo quel piatto. Chi la segue, tuttavia, ha preferito darle dei consigli per poter cucinare il risotto in sicurezza. C'è chi le ha suggerito di mettere la zucca intera in forno e chi le ha proposto di andare al supermercato e comprare una zucca già tagliata. Soleri ha apprezzato: "Il 2026 mi ha già insegnato delle lezioni importantissime".