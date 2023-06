Gigi D’Alessio e Stefano De Martino smentiscono la lite al Maradona cantando insieme tra le stories Dopo la notizia che li vedeva protagonisti e che raccontava di una lite avvenuta prima della festa scudetto del Napoli al Maradona, Gigi D’Alessio e Stefano De Martino cantano insieme in videochiamata Una notte al telefono.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore Stefano De Martino e Gigi D'Alessio con una Instagram story hanno smentito la presunta lite che avrebbero avuto nel dietro le quinte del concerto andato in scena la scorsa domenica durante la festa scudetto del Napoli. L'account social di PipolTv aveva lanciato l'indiscrezione questa mattina raccontando di un diverbio nato prima dello show al Maradona a causa di una "presenza di un'artista che De Martino non voleva sul palco". I due artisti ci avrebbero riso su: nelle story si riprendono durante una videochiamata mentre cantano il brano Una notte al telefono.

La smentita di Stefano De Martino e Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio e Stefano De Martino si sono mostrati insieme, in videochiamata, tra le stories di Instagram poco fa. Nel breve video condiviso cantano insieme il famoso brano del cantante Una notte al telefono, in basso l'indiscrezione lanciata da PipolTv che li vede protagonisti, "Gigi D'Alessio e Stefano De Martino, lite durissima dietro le quinte". Così i due artisti hanno smentito la notizia del presunto scontro scatenatosi prima dello show andato in scena al Maradona la scorsa domenica organizzato in occasione della festa scudetto del Napoli.

L'abbraccio di Stefano De Martino e Gigi D'Alessio durante il concerto

A smentire la presunta lite anche l'abbraccio che i due si sono dati durante lo spettacolo. Dopo l'esibizione del cantante napoletano, il conduttore lo ha stretto forte per esultare insieme la vittoria del Napoli essendo entrambi tifosi. Il clima di festa non sarebbe dunque stato rovinato dallo scontro di cui si parlava questa mattina. Secondo l'indiscrezione, i due avevano discusso per via della presenza di un'artista proposto da D'Alessio che De Martino, però, non voleva sul palco. "Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti", il racconto della notizia.