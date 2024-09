video suggerito

Gianni Sperti: “Mi hanno truffato, non avevo più soldi. Ero depresso, piangevo tutto il giorno” Ospite di Verissimo, Gianni Sperti ha parlato di alcuni momenti delicati della sua vita. Poco dopo la vittoria a La Talpa, nel 2005, è stato vittima di una truffa e ha vissuto un periodo difficile a livello economico. Più di recente, ha dovuto affrontare la depressione: “Piangevo tutto il giorno e non sapevo perché”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianni Sperti è stato ospite di Verissimo nella puntata in onda domenica 29 settembre. Nello studio di Silvia Toffanin, l'opinionista di Uomini e Donne ha parlato di alcuni aspetti privati della sua vita: da una truffa di cui è stato vittima, all'amore, passando per la depressione che ha affrontato.

Gianni Sperti vittima di una truffa

Nel 2003 Gianni Sperti è arrivato a Uomini e Donne come opinionista, ruolo che ricopre ancora oggi. Due anni dopo, ha partecipato e vinto la seconda edizione del reality La Talpa, guadagnando un montepremi di 200mila euro. Soldi che, però, non ha mai riscosso. A Silvia Toffanin, Sperti ha infatti raccontato di essere stato vittima di una truffa da parte di persone che riteneva amiche:

La Talpa è stata una felicità apparente, subito dopo è successa una cosa difficile da raccontare. Sono stato truffato, questa è la parola chiave. A farlo sono state persone che erano amiche. Quando ho scoperto tutto sono rimasto con quei soldi che bastavano per estinguere un debito che nemmeno sapevo di avere. Loro mi portavano riferimenti dei pagamenti, ma in realtà non è mai stato pagato niente.

L'opinionista si è trovato così ad affrontare un periodo di difficoltà economica: "C'è stato un momento in cui mi sono trovato senza soldi, papà mi ha aiutato. Fortunatamente lavoravo ancora e la ripresa è stata più veloce".

Gianni Sperti e la depressione

Sperti ha raccontato che circa due anni fa ha iniziato a soffrire di depressione. "Piangevo tutto il giorno senza sapere il motivo, nessuno se ne è mai accorto", ha spiegato a Silvia Toffanin. Grazie a un percorso di psicoterapia, l'opinionista è riuscito a capire le cause del suo malessere e sta decisamente meglio:

Durante Uomini e Donne trattenevo le lacrime, poi uscivo dallo studio e piangevo. Sono andato in analisi, le forti delusioni che ho avuto mi hanno portato ad avere paura delle persone che ho di fronte. Esiste un ‘Gianni pubblico' e un ‘Gianni che ama stare nella natura'. Oggi sto meglio.

L'amore per Paola Barale e la situazione sentimentale attuale

Nel salotto di Verissimo, Gianni Sperti ha parlato anche della sua vita privata. Al momento è sereno e non sta cercando una storia d'amore, anche se ha precisato: "Non sono un monaco, ho le mie frequentazioni poco impegnative, faccio attività fisica". In passato è stato sposato con Paola Barale, che dopo la separazione non ha più visto e sentito:

Oggi se la vedessi sarei sereno, ma ho la sensazione che lei non avrebbe lo stesso piacere. Nonostante tutto, a me farebbe piacere perché, l'ho sempre detto, è triste passare un pezzo di vita insieme e poi non condividere nemmeno una telefonata per sapere come stai.