Gary Busey si abbassa i pantaloni in un parco pubblico dopo le accuse di molestie sessuali a tre fan

Gary Busey è stato accusato di molestie sessuali. L’attore, tra i protagonisti di Arma Letale e Un mercoledì da leoni, avrebbe avuto un contatto non consensuale con più di una fan durante una convention americana che ha avuto luogo il weekend prima di Ferragosto. La polizia ha avviato un’indagine con gravi accuse per reati sessuali, ma nel frattempo la star 78enne ha ulteriormente aggravato la sua posizione commettendo atti osceni in un parco pubblico in California.

Le molestie ad almeno tre fan durante la firma degli autografi

Nello specifico l’attore sarà chiamato a rispondere ad una segnalazione per reato sessuale e accuse per reati contro la persona, per una pena che secondo la legge del New Jersey potrebbe corrispondere ad una detenzione fino a 18 mesi e ad una sanzione fino a 10.000 dollari. A rendere note le accuse nei suoi confronti è il dipartimento locale di polizia. I fatti risalgono alla Monster Mania, la convention annuale che si è svolta al Doubletree Hotel di Cherry Hill, New Jersey, a metà agosto. È in questa circostanza che secondo la polizia Busey si sarebbe approcciato in modo inappropriato ad ameno tre donne, sue fan, durante un momento di autografi all'evento. Secondo gli agenti che stanno indagando sul caso altre donne potrebbero farsi avanti ora che le accuse sono state rese note. “Subito dopo aver ricevuto il reclamo, il famoso ospite è strato escluso dalla convention e gli è stato chiesto di non tornare”, racconta il giornalista di Fox29 Eddi Kadhim su Twitter.

Gli atti osceni di Gary Busey in un parco pubblico

Non solo. Le cose sembrano mettersi sempre peggio per l’attore 78enne che pochi giorni dopo essere stato accusato di quattro capi d’imputazione per contatti sessuali e molestie a sua carico, è stato fotografato in un parco pubblico in California mentre fumava un sigaro abbassandosi i pantaloni, in pieno giorno. Come riporta il Daily Mail Busey è stato avvistato lo scorso sabato. 20 agosto al Point Dume Park di Malibu. Immagini e video scioccanti che restituiscono l’idea di uno stato mentale confusionario per la star che nel 1978 ha conquistato una nomination agli Oscar come miglior attore per il suo ruolo di Buddy Holly nel film The Buddy Holly Story. Gli avvocati dell’attore al momento non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione.