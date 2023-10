Francesco Mariottini, ex di Amici, fa coming out: il compagno è il fotografo Chris Philippo Francesco Mariottini, ex ballerino e poi professionista di Amici, esce allo scoperto accanto al compagno, il fotografo Chris Philippo. “Etero? Su di me falsi articoli per fare gossip”, ha spiegato a chi gli chiedeva delle sue precedenti relazioni.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Mariottini fa coming out e presenta Chris Philippo, il suo compagno. Il ballerino, ex concorrente e poi professionista di Amici, ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram in cui compare al fianco del fidanzato. “Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni”, ha scritto Mariottini nella didascalia di un carosello di immagini, “Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato nella mia vita, in grado con la sua macchina fotografica di catturare anime invece che persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore. Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme”.

Francesco Mariottini e Chris Philippo

Francesco Mariottini: “Negli anni falsi gossip su di me”

Il post pubblicato da Francesco al fianco del compagno Chris ha sollevato diverse domande. Si tratta infatti di una relazione lunga 6 anni ma diventata di dominio pubblico solo oggi. A una domanda, in particolare, è stato lo stesso Mariottini a voler rispondere. Qualcuno gli aveva chiesto infatti delle precedenti storie d’amore, una delle quali vissuta con una collega conosciuta ad Amici. “Hanno scritto articoli falsi negli anni, travisando voci pur di fare gossip”, è stata la precisazione di Mariottini, arrivata in risposta a chi gli chiedeva del legame con Cassandra De Rosa, cantante conosciuta ad Amici nel corso dell’anno “scolastico” 2007/2008.

Chi è Francesco Mariottini

Ballerino di danza classica, divenne popolare nel 2007 quando ottenne un banco nella scuola di Amici. A volerlo fortemente fu la maestra Alessandra Celentano che ne ha sempre sottolineato le straordinarie doti artistica e la capacità di tenere il palco. Del resto, proprio le stesse capacità che avevano convinto la coreografa avevan consentito a Francesco di ottenere una borsa di studio per il balletto di Toscana e Opus Ballet quando ancora non era famoso. Uscito da Amici, ottenne la direzione artistica della scuola Umbria Ballet di Gubbio per poi tornare, nel 2010, tra i protagonisti del talent show condotto da Maria De Filippi nel ruolo di professionista.