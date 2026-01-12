Francesco Gullo preso di mira perché ingrassato: “Siete spazzatura, questo è bullismo che porta al suicidio”

Francesco Gullo demolisce gli hater che lo insultano per il fisico: “Siete spazzatura umana”. Lo sfogo dell’ex volto tv dopo le offese: “Se fosse una ragazzina debole si suiciderebbe”. A Fanpage.it racconta: “Ho le spalle abbastanza grandi, ma sono stanco di questi leoni da tastiera”.

Un post nostalgico sui campioni del passato si trasforma in un'ondata di insulti sul suo aspetto fisico. Francesco Gullo, ex volto televisivo noto per programmi come Sarabanda, non ci sta e ha risposto con durezza agli hater che lo hanno preso di mira sui social. Anche Fanpage.it ha contattato l'ex calciatore, oggi imprenditore e inventore della Gullo-Cam, il quale ha risposto di "avere le spalle abbastanza grandi" ma anche di essere "stanco di quest'atteggiamento da parte dei leoni da tastiera".

Il post che scatena l'odio con centinaia di insulti

Tutto parte da un contenuto apparentemente innocuo: Francesco Gullo condivide un ricordo legato ai campioni del passato. Il post ottiene rapidamente oltre un milione di visualizzazioni, ma i commenti prendono una piega inaspettata. Invece di concentrarsi sul contenuto, centinaia di utenti si accaniscono sul suo aspetto fisico attuale, trasformando quello che doveva essere un momento di nostalgia in un attacco personale.

"Nel post che ho fatto ricordando CAMPIONI…in poche ore oltre 200.000 visualizzazioni e centinaia di commenti…e quasi tutti ad offendere il mio aspetto fisico", scrive Gullo nel suo sfogo, fotografando spietatamente quella che è diventata una costante dei social: l'incapacità di commentare un contenuto senza scivolare nell'insulto personale.

La risposta di Gullo agli hater

La risposta di Gullo arriva senza mediazioni: "Vergognatevi…siamo proprio un popolo di IMBECILLI". Non cerca attenuanti, non addolcisce il messaggio. Va dritto al punto, usando un linguaggio che rispecchia la sua rabbia.

"Siete DELLE MERDE UMANE…ma non perché mi offendete…ma perché se al mio posto ci fosse una ragazzina debole probabilmente potrebbe anche suicidarsi…e questo si chiama BULLISMO", continua, spostando l'attenzione dal piano personale a quello collettivo. Il problema non sono gli insulti che riceve lui – quelli li gestisce – ma l'impatto che lo stesso trattamento potrebbe avere su persone più vulnerabili.

La questione del corpo che cambia viene affrontata con disarmante pragmatismo: "Sono passati più di 20 anni…il mio corpo è cambiato… E a me non me ne frega un cazzo". Nessuna giustificazione, nessun tentativo di spiegare o difendersi. "Mi vergogno di essere Italiano…mi fate schifo", prosegue Gullo, "ho talmente una forza interiore a sopportare il VOSTRO SCHIFO che non potreste stare di fronte a me nemmeno per un secondo.. io sono UOMO…con le palle …voi siete solo spazzatura".

Il successo della Gullo-Cam

Per fortuna, ci sono cose più importanti nella vita di Francesco Gullo. Come l'invenzione della Gullo-Cam. Una telecamera innovativa, brevettata proprio da lui e progettata per esssere interrata e uscire dal campo da gioco. È un progetto che sta incontrando grande interesse e che è stato già testato in diversi ambiti. Proprio a Fanpage.it, Gullo anticipa di una trattativa con la Saudi League, la massima serie araba, per dare il via a una fase di sperimentazione che potrebbe coinvolgere anche i campionati più importanti.