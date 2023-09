Fedez ricoverato per un’emorragia interna: il saluto di Carlo Conti a Tale e Quale Show Carlo Conti ha aperto la puntata di Tale e Quale Show salutando Fedez, che in queste ore è stato ricoverato a seguito di un’emorragia interna causata da due ulcere.

La seconda puntata di Tale e Quale Show è andata in onda venerdì 29 settembre, poche ore dopo la notizia del ricovero di Fedez. In apertura di puntata, prima che i concorrenti iniziassero a esibirsi, Carlo Conti gli ha rivolto un saluto.

Fedez in ospedale, l'abbraccio di Carlo Conti a Tale e Quale Show

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Fedez era stato imitato da Gabriele Cirilli. Con lui anche Francesco Paolantoni e Leonardo Fiaschi rispettivamente nei panni di Annalisa e J-Ax. Carlo Conti, venerdì 29 settembre, ha rivolto un saluto a Fedez:

Questo è un programma musicale e lo abbiamo fatta (l'imitazione di Fedez, ndr) proprio la scorsa settimana, vorrei mandare un abbraccio a Fedez. Un abbraccio grandissimo da parte di tutti noi.

Fedez ricoverato dopo un'emorragia interna causata da due ulcere

Da ore, ormai, si rincorrevano le indiscrezioni sul ricovero di Fedez. Il rientro di Chiara Ferragni a Milano da Parigi e una storia pubblicata su Instagram in compagnia di Chiara Biasi, in cui l'imprenditrice parlava di "un'emergenza" che l'aveva costretta a salire subito su un aereo, avevano destato la preoccupazione dei fan della coppia. Fedez, poi, ha rotto il silenzio e ha spiegato che cosa gli è successo. Prima, però, ha ringraziato tutti per i messaggi di supporto: "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti". Quindi ha spiegato di avere avuto un'emorragia interna causata da due ulcere. Grazie alle cure tempestive e a due trasfusioni, ora il cantante sta molto meglio:

Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita.

La moglie Chiara Ferragni si divide tra l'ospedale e i figli Vittoria e Leone.