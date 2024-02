Fedez invita Selvaggia Lucarelli nel suo podcast per un confronto con Mariotti: “Vieni a parlargli” Fedez ha invitato Selvaggia Lucarelli nel suo podcast per un confronto. Il rapper ha proposto alla giornalista un faccia a faccia con Matteo Mariotti, il ragazzo attaccato da uno squalo e accusato dalla giornalista di una raccolta fondi poco trasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Selvaggia Lucarelli noi siamo qui". È Fedez che – nel corso di Muschio Selvaggio – ha invitato la giornalista alla prossima puntata del suo podcast. Un'occasione per fare chiarezza sul caso di Matteo Mariotti, il ventenne che ha perso una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia. In passato Lucarelli aveva sollevato dubbi sulla raccolta fondi per le spese mediche organizzata dagli amici di Mariotti, a sua detta un'azione di beneficenza poco trasparente. Il ragazzo, dopo l'operazione, le aveva risposto: "Tu paragonata a uno squalo se molto più pericolosa".

Matteo Mariotti a Muschio Selvaggio: "Questa storia sembra un film ma non lo è"

L'ultima puntata di Muschio Selvaggio ha avuto come protagonista Matteo Mariotti: "Questa storia sembra un film ma non lo è". Il ragazzo ha raccontato dell'operazione, della sua nuova vita e dell'attacco che ha subito, sia da parte dello squalo, sia da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli: "Prendo in mano il telefono e la prima cosa che vedo sono tanti, non so dire quanti ma più di migliaia di messaggi che mi dicevano è giusto che tu stia morendo, tu dovevi morire nella bocca dello squalo…” racconta Matteo. Per il ragazzo a far scatenare gli haters sarebbe stata la giornalista, colpevole di aver giudicato come poco trasparente l'azione di beneficenza organizzata per lui e di avergli aizzato contro un esercito social. Mariotti, nella sua ricostruzione dei fatti, ha ribadito di non c'entrare nulla con la raccolta fondi, iniziativa partita quando il ventenne si trovava in rianimazione.

Fedez sfida Selvaggia Lucarelli: "Vieni qui a parlargli"

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli cerca di far luce su vicende poco chiare nell'ambito della beneficenza. D'altronde è stata lei la prima a denunciare l'affaire Ferragni – Balocco. Fedez ha subito chiarito "Io non lo nego a me non sta simpatica ma voglio provare ad analizzare questa cosa con più onestà intellettuale possibile". Dopo le dichiarazioni di Matteo, il rapper ha invitato la giornalista a partecipare al prossimo episodio del podcast: "Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti ed è testimone di quello che tu chiami attività giornalistica. Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, sarà tutto uncut, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua". I conduttori del podcast hanno aggiunto che sono disposti a ospitare il confronto faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Matteo Mariotti in qualsiasi modalità, con o senza telecamere.